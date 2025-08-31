Analist ziet grote Elliott Wave structuur voor Bitcoin koers: Kan BTC herstellen?

Par : Coinstats
2025/08/31 00:16
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$8.352+0.89%
Bitcoin
BTC$108,828.18+0.40%
Moonveil
MORE$0.10335+3.25%
XRP
XRP$2.8099-0.48%
Index Cooperative
INDEX$1.164+2.55%
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   De Bitcoin koers staat rond een belangrijk punt. Analisten volgen vooral het gebied rond $105.000, omdat een daling daaronder volgens analist erg bearish zou zijn. Kan de Bitcoin koers de steun vasthouden en opnieuw richting hogere niveaus bewegen? Bitcoin koers en technische indicatoren De Relative Strength Index (RSI) van Bitcoin staat momenteel rond de neutrale 50. De RSI is een indicator die meet of een asset overbought (te hoog gewaardeerd) of oversold (te laag gewaardeerd) is. Waarden onder de 30 worden gezien als oversold en waarden boven de 70 als overbought. Dat Bitcoin nog ruim boven de 30 staat, wijst erop dat er technisch nog ruimte is voor verdere dalingen voordat een sterke bodem wordt gevormd. Naast de RSI volgt de markt ook de Fear and Greed Index. Deze index meet het marktsentiment tussen 0 (extreme angst) en 100 (extreme hebzucht). Op dit moment staat de index precies op 50, neutraal dus. In eerdere correcties zakte de index vaak eerst richting 20 of lager voordat er een duidelijke opleving kwam. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Bitcoin lijkt inmiddels vast boven de $100K te staan, en nu Fed-voorzitter Jerome Powell heeft aangekondigd dat de rentes binnenkort zomaar eens omlaag zouden kunnen gaan, lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de… Continue reading Analist ziet grote Elliott Wave structuur voor Bitcoin koers: Kan BTC herstellen? document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Fibonacci niveaus geven richting Een veelgebruikte methode om steun- en weerstandsniveaus te bepalen is de Fibonacci retracement. Analisten plaatsen het huidige correctiepatroon van Bitcoin in een zone tussen ongeveer $101.500 en $113.000. Binnen deze zone liggen verschillende niveaus die vaak dienen als draaipunten. Het 38,2% retracement ligt rond $108.500 en het 50% retracement rond $101.500. Als de koers boven deze band blijft, kan dit een basis vormen voor een volgende stijging richting het eerdere piekniveau rond $132.000. De technische analist More Crypto Online ziet de huidige daling als onderdeel van een grotere Elliott Wave-structuur. Volgens deze theorie ontwikkelt Bitcoin zich in vijf golven, waarbij de huidige beweging wordt gezien als wave (4). In dat scenario zou na afronding van de correctie nog een wave (5) volgen die de koers opnieuw hoger brengt. $BTC This correction continues to unfold. The RSI is still above oversold territory, so there is more room to the downside. Earlier this week I explained that also the fear and greed index leaves more room for further downside. This supports this perspective. Maybe it´s frozen,… pic.twitter.com/dtb2LKHScZ — More Crypto Online (@Morecryptoonl) August 29, 2025 Macro-economische invloed blijft merkbaar op Bitcoin koers Naast technische signalen spelen ook economische omstandigheden mee. Recente Amerikaanse inflatiecijfers kwamen hoger uit dan verwacht. Dit zorgde voor druk op risicovolle assets zoals aandelen en crypto. Met Trump als president in 2025 ligt er extra nadruk op fiscale maatregelen en renteontwikkelingen, wat ook de cryptomarkt indirect beïnvloedt. Wanneer de inflatie hardnekkig blijft, kunnen markten langer onzeker blijven. Bitcoin volgt dit patroon: tijdens periodes van oplopende rente en minder liquiditeit heeft de koers vaker moeite om verder te stijgen. Dit geeft context aan de huidige correctie. Wat zegt dit voor de komende weken De huidige situatie laat zien dat Bitcoin zich in een correctiefase bevindt waarin $105.000 als belangrijke grens geldt. De RSI rond neutrale waarden geeft ruimte voor verdere daling, terwijl de Fibonacci zone tussen $101.500 en $113.000 de belangrijkste technische band blijft. Voor altcoins zoals XRP is vooral het gedrag van Bitcoin doorslaggevend. Zolang BTC standhoudt boven $105.000, blijft de neerwaartse druk beperkt. Bij een doorbraak omlaag kan extra volatiliteit ontstaan, maar ook dan wijzen analisten op relatief beperkte marges. De inflatiecijfers en de macro-economische context versterken het beeld dat Bitcoin momenteel onder druk staat. Belangrijk is hoe lang dit correctieproces doorgaat voordat er ruimte komt voor een herstel richting eerdere all-time highs. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Analist ziet grote Elliott Wave structuur voor Bitcoin koers: Kan BTC herstellen? is geschreven door Dirk van Haaster en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected] pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.
Partager des idées

Vous aimerez peut-être aussi

Ethereum: How a potential squeeze could push ETH to $5,000

Ethereum: How a potential squeeze could push ETH to $5,000

The post Ethereum: How a potential squeeze could push ETH to $5,000 appeared on BitcoinEthereumNews.com. Key Takeaways Ethereum outperformed other altcoin sectors as supply shrank and whale bets mounted. With transactions hitting records and ETH rebounding, the question remains: can this momentum spark a sustained rally? Ethereum [ETH] traded higher on the daily chart, logging modest gains over the past 24 hours. The altcoin continued to steer the season, extending its outperformance against Bitcoin [BTC]. The altcoin’s rally has been fueled by whale and institutional accumulation, with retail also joining the train. Most of the altcoin sectors had, however, shifted back to closing in the red. Ethereum vs. other altcoins Comparing ETH to other altcoin sectors, it showed clear leadership this month. ETH led with a performance reading of 0.20, slightly higher than those of Layer 2s (L2) and DeFi tokens. By mid-August, DeFi and L2s briefly led, but ETH reclaimed the lead into month-end. Naturally, DePin and AI tokens trailed just below. Source: Glassnode As Q3 2025 closed in, sectors such as gaming, AI, and staking posted losses. In fact, Ethereum stood out as the leader of capital rotation. Ethereum price rebounds On the weekly price action, ETH wicked to $4,900 before rejection. The spike signaled a potential rally, breaking a double top near $4,000. Recent price action tested the $4,400 zone, a recovery from the dip below $4,300. As of press time, ETH was only up by about 13%. Source: TradingView If ETH advanced toward $4,800, large liquidation clusters could trigger resets. On top of that, $7.23 billion in ETH short positions risked a squeeze, potentially propelling the price toward $5,000. Supply shrinks, whales bet big! Additionally, the supply of Ethereum was shrinking with whales, institutions, and retail scooping up more ETH. In fact, staking contributed to the supply shock, with nearly 30% of ETH staked. BlackRock reportedly accumulated nearly $1 billion worth of ETH…
NEAR
NEAR$2.427+0.33%
Bitcoin
BTC$108,797.69+0.14%
Moonveil
MORE$0.10332+3.09%
Partager
BitcoinEthereumNews2025/08/31 01:09
Partager
Ethereum Holds Crucial Support, How Soon Will ETH Hit $5k?

Ethereum Holds Crucial Support, How Soon Will ETH Hit $5k?

The post Ethereum Holds Crucial Support, How Soon Will ETH Hit $5k? appeared on BitcoinEthereumNews.com. As Ethereum maintained its position near the $4300 level, it showed potential for a breakout. Here’s all you need to know about Ethereum’s price action – how it’s shaping up and where it’s going. Ethereum maintained critical short-term support around $4,350 at press time. The level was decisive for momentum as the token traded within a narrow range. According to analyst observations, the chart’s structure showed potential for a breakout if buyers regained control near the resistance level. Was this setup enough for the next move higher? ETH price Remained in a Defined Trading Range The ETH price stayed between $4,183 and $4,933 during the recent period. This range defined market indecision. Repeated tests of resistance near $4,933 limited further upside. The psychological ceiling at $5,000 also capped gains. Support at $4,350 aligned with consolidation after several failed attempts to break higher. Analysts said this region was key because it combined technical support with market memory from earlier moves. If this level failed, downside pressure could have targeted $4,000, with extended retracements pointing toward $3,800. Charts indicated higher lows across the structure. That pattern showed that buyers remained present even after sharp fluctuations. A pattern resembling a “W” appeared on the chart. This technical setup often indicated accumulation before an upward breakout. If confirmed, the next stage could have opened the path toward $4,800 to $5,000. Source: X At the time of writing, the ETH price was around $4,400, representing monthly gains of about 15 percent compared with early August. Even with pullbacks, the token stayed higher than its late summer levels. Ethereum Price Depended on Holding $4,350 The $4,350 zone acted as a pivot point for near-term direction. If buyers defended this level, conditions favored another attempt at resistance. Analysts said sustained defense here increased the probability of a…
NEAR
NEAR$2.427+0.33%
Wormhole
W$0.08725+5.34%
Movement
MOVE$0.1226+1.32%
Partager
BitcoinEthereumNews2025/08/31 01:08
Partager
Solana DePIN Report: From "mining" to "mapping", how can ordinary people make money without doing anything?

Solana DePIN Report: From "mining" to "mapping", how can ordinary people make money without doing anything?

Based on the latest research report jointly released by Dune and Slice Analytics, this article conducts an in-depth analysis of the development status, market performance and on-chain data of multiple core DePIN projects on Solana.
Core DAO
CORE$0.4404+3.35%
ConstitutionDAO
PEOPLE$0.01899+3.31%
Partager
PANews2025/05/01 15:10
Partager

Actualités tendance

Plus

Ethereum: How a potential squeeze could push ETH to $5,000

Ethereum Holds Crucial Support, How Soon Will ETH Hit $5k?

Solana DePIN Report: From "mining" to "mapping", how can ordinary people make money without doing anything?

Cardano Price Forecast 2025: Can ADA Break $1 and Target $1.84?

XRP’s Whales Slow Down, Hinting at Significant Price Climb