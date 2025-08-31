Analisten zien Solana koers richting $225 en $240 stijgen

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Solana beweegt momenteel rond de $205. In de afgelopen 24 uur steeg de koers met 0,78%, terwijl er over de afgelopen week een daling van 1,66% plaatsvond. Op maandbasis noteert Solana echter nog altijd een stijging van 19,61%. Analisten volgen vooral het niveau van $205, omdat dit al meerdere keren een plafond heeft gevormd. Kan de Solana koers hierdoor binnenkort verder stijgen? Solana koers vormt duidelijk patroon De Solana koers heeft de afgelopen weken een oplopend patroon gevormd. De prijs maakt telkens hogere lows en nadert een horizontale weerstand rond $205. Dit type formatie wordt in technische analyse een ascending triangle genoemd. Het signaal ontstaat wanneer verkopers bovenin minder sterk worden, terwijl kopers bij elke dip agressiever inkopen. De onderkant van dit patroon ligt rond $200. Daar loopt een stijgende trendlijn die al meerdere keren is getest en standhield. Zolang Solana boven deze lijn blijft, blijft het technische beeld positief. Een uitbraak boven $205 zou volgens berekende targets ruimte geven richting $225 en $240. $SOL is coiling up now! pic.twitter.com/ArfVc6uNaM — CryptoGoos (@crypto_goos) August 30, 2025 Leverage flush herstelt evenwicht Solana kende recent een scherpe beweging richting $200. Daarbij werden veel leveraged longposities weggevaagd. In de markt wordt zo'n gebeurtenis vaak een flush genoemd. Hierbij verliezen posities met te veel geleend kapitaal hun kracht en worden ze gesloten. Het gevolg is dat de markt een stuk gezonder wordt, omdat alleen sterke kopers overblijven. Kort na de flush herstelde de Solana koers alweer richting $205. Dit toonde aan dat er nog steeds voldoende vraag aanwezig is en dat de stijgende structuur intact bleef. $SOL has liquidated most of its high leveraged long positions. pic.twitter.com/N7HeRNooX3 — CW (@CW8900) August 30, 2025 Technische niveaus en doelen voor Solana koers De huidige structuur laat zien dat $205 de echte test wordt. Een doorbraak daarboven opent de weg naar $225 en daarna $240. Pas als deze niveaus doorbroken worden, ligt een groter koersdoel tussen $270 en $280 binnen bereik. Dat koersbereik wordt genoemd in meerdere technische analyses die de ascending triangle hebben gemeten. Belangrijk is dat Solana boven de $200 blijft. Dat niveau fungeert als steunzone en vormt samen met de stijgende trendlijn de basis voor de huidige structuur. Wanneer de koers daaronder zakt, vervalt het patroon en wordt de kans groter dat bulls hun kracht verliezen. $Sol to 270-280$ soon pic.twitter.com/qFukxyCtEo — VeLLa Crypto (@VellaCryptoX) August 30, 2025 Handel in futures bereikt all-time high Niet alleen de prijsbeweging is interessant. Ook de handelsvolumes van Solana zijn de afgelopen maand sterk gestegen. Volgens SolanaFloor werd er voor $43,88 miljard aan perpetual futures verhandeld. Dit is een all-time high en laat zien dat er veel liquiditeit beschikbaar is. Een hoog handelsvolume vergroot vaak de betrouwbaarheid van koersbewegingen. Het betekent dat er veel deelnemers actief zijn, zowel retail investeerders als grotere partijen. Voor Solana kan dit steun geven aan toekomstige prijsbewegingen, omdat meer liquiditeit doorgaans zorgt voor sterkere candles en minder abrupte schommelingen. INSIGHT: Solana perpetuals just hit a new monthly $ATH with $43.88B in trading volume. pic.twitter.com/YHCB6A5LIF — CryptosRus (@CryptosR_Us) August 30, 2025 Stijgende trend van de SOL koers sinds $175 Een ander opvallend punt is dat Solana al sinds de zone rond $175 hogere lows neerzet. Deze opwaartse trend geeft aan dat kopers structureel sterker worden. Dit ondersteunt de huidige opbouw richting $205. Technisch gezien is het vasthouden van deze reeks hogere lows belangrijk. Zolang de koers deze trendlijn blijft respecteren, blijft de kans groter dat bulls uiteindelijk de weerstand bij $205 breken. De combinatie van technische signalen en hoge handelsactiviteit maakt de kans groter dat Solana in 2025 opnieuw een aanval kan doen op hogere niveaus. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

