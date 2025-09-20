Analysis: After ASTER broke through $1.2, KOL and media investors have made a total profit of 84 times

PANews reported on September 20th that crypto influencer AB Kuai.Dong posted on the X platform that Aster had just broken through $1.2. According to previous research, the project's influencer and media investors have seen a total floating profit of 84 times. If only the 30% unlocked at the opening is counted, the profit is 25 times. Among them, the highest-ranking influencer, who invested $50,000, has already earned $1.26 million from unlocking funds through ASTER. His current floating profit on his $50,000 investment is $4.2 million, a full 84 times.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.