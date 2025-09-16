Analysis: Bitcoin forced liquidation remains low overall, upward trend may continue

PANews reported on September 16th that according to Matrixport analysis, Bitcoin forced liquidations have generally remained low. Even when prices dipped lower, concentrated liquidations have only occurred this year during the March drop triggered by tariff news and the April rebound. Even when Bitcoin prices recently retreated to $106,000, there was no significant liquidation, indicating healthy leverage in the futures market. Analysts believe that downward pressure is limited, and the risk focus has shifted to the upside. If prices continue to rise, concentrated stop-loss orders could trigger further gains for Bitcoin.

