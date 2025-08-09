Analysis: If ETH breaks through the key resistance level of $4,100, it may quickly rise to $4,400-4,500

PANews reported on August 9 that according to Cointelegraph, optimism about ETH is rising in the cryptocurrency industry. The price of ETH broke through $4,000 on Friday, triggering a short position of about $105 million in ETH, but the potential price increase may pave the way for further short squeezes.
Analyst Ash Crypto pointed out that the real test will be the key price resistance level of $4,100. A break above this price level could trigger a short squeeze, stimulating a rapid rise in ETH to $4,400-4,500.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.