Analysis: South Korean retail investors are buying US-listed crypto stocks in droves, with transactions exceeding $12 billion this year

Par : PANews
2025/08/31 18:37

PANews reported on August 31st that according to the Korea Times, South Korean retail investors are aggressively purchasing US-listed crypto-related stocks, purchasing over $12 billion worth of shares in US-listed crypto companies, including Bitmine, Circle, and Coinbase, this year. This activity is reshaping global capital flows, garnering attention from Wall Street. Stablecoin legislation in the US and South Korea has also provided a strong backdrop for this influx of capital. Data released by 10x Research shows that in August alone, South Korean investors purchased $426 million worth of Bitmine, $226 million worth of Circle, and $183 million worth of Coinbase stock. They also invested $282 million in a 2x Ethereum ETF.

PANews reported on August 31 that according to Cointelegraph, California Governor Gavin Newsom said in a podcast that he plans to launch a meme coin project called "Trump Corruption Coin" in response to Trump's controversial involvement in the cryptocurrency field. The proceeds will be used for redistricting and voter outreach. It is reported that Trump has earned about $2.4 billion from crypto-related businesses since 2022, accounting for 44% of his wealth during his political period. This move is considered to be Newsom's ironic response to Trump's brand.
PANews2025/08/31 18:23
PANews reported on August 31 that according to Onchain Lens detection, a whale deposited 5.96 million USDC into HyperLiquid and opened long positions with 20x leverage SOL and 10x leverage HYPE.
PANews2025/08/31 18:00
PANews reported on August 31 that according to Bloomberg, Convano, a Japanese nail salon operator listed on the Tokyo Stock Exchange, announced that it would raise approximately 434 billion yen (approximately US$3 billion) to support its Bitcoin treasury reserves. The company aims to purchase 21,000 Bitcoins, equivalent to 0.1% of the total supply of Bitcoin, making it one of the world's largest Bitcoin holders. It is reported that Convano plans to continue purchasing Bitcoin in three stages, with holdings reaching 2,000 Bitcoins by the end of 2025, 10,000 Bitcoins in August 2026, and 21,000 Bitcoins in March 2027.
PANews2025/08/31 18:19
