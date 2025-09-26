Analyst Who Made 8x With ASTER Shares His Next Big Crypto Trade

Brandon Hong (@brandank_cr), a well-known crypto trader, just revealed the next coin on his radar after scoring massive profits on $ASTER. In a new video, he walked viewers through how he turned an early Aster entry around $0.30 into an eight-figure win and explained why he thinks another altcoin could deliver a similar run. From
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.