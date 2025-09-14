Analysts: It is expected that the proportion of institutional investment in Bitcoin will increase in the fourth quarter of this year

PANews reported on September 14th that Wall Street veteran and macro analyst Jordi Visser, in an interview with digital asset investor Anthony Pompliano, stated that traditional financial institutions will increase their allocation to Bitcoin between now and the end of the year, with institutional Bitcoin investments expected to increase in the fourth quarter in preparation for next year. Visser also expressed optimism about Ethereum's development, noting that the current price of ETH is consolidating between $4,000 and $5,000. Once Ethereum truly achieves a breakthrough and success, the entire ecosystem will throttle back.
