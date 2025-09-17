Analysts See Ethereum Rally Ahead, Standard Chartered Predicts $7,500 by Year-End

2025/09/17 12:40
Ethereum (ETH) is once again in the spotlight as analysts weigh the potential for a significant rally, with forecasts suggesting price targets as high as $8,500 if institutional demand and favorable conditions persist. Institutional Flows Fuel Optimism Recent reports highlighted one-day ETF inflows nearing $730 million, a surge that market observers say helped stabilize prices […]
PANews reported on September 17th that according to Lookonchain monitoring, whale 0xd282 sold another 167,645 HYPE tokens in the past 12 hours at an average price of $54 in exchange for 9.06 million USDC. He still holds 80,057 HYPE tokens (worth $4.33 million), with a total profit of over $16.6 million.
PANews2025/09/17 13:02
Arizona has vetoed bill HB 2324 to create Bitcoin Reserve funded by criminal forfeiture, marking the third time the state has blocked a digital asset reserve proposal. In a veto letter to House Speaker Steve Montenegro, Arizona Governor Katie Hobbs…
Crypto.news2025/07/02 14:12
PANews reported on September 17th that, according to a Shanghai Securities News report cited by Jinshi, Hong Kong Chief Executive John Lee stated in his fourth Policy Address that the Hong Kong Monetary Authority (HKMA) will encourage commercial banks to launch tokenized deposits and promote the trading of real tokenized assets. Examples include using tokenized deposits to settle tokenized money market funds, assisting the government in regularizing the issuance of tokenized bonds, and encouraging banks to strengthen risk management through a regulatory sandbox. Lee also stated that Hong Kong is implementing a stablecoin issuer regime and formulating legislative proposals for a licensing system for digital asset trading and custody services. The Securities and Futures Commission (SFC) is exploring expanding the types of digital asset products and services available to professional investors while ensuring adequate investor protections. The SFC is also strengthening international tax cooperation to combat cross-border tax evasion.
PANews2025/09/17 13:23
