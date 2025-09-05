Analysts: The Fed may cut interest rates by 50 basis points and cut interest rates for the third time in a row

PANews reported on September 5th that Kim Forrest, Chief Investment Officer of Bokeh Capital Partners, stated: "The weak data just released gives the Federal Reserve ample room to cut interest rates. There are some troubling trends: a lack of jobs, weaker-than-expected overall data, and a rise in the U-6 underemployment figure are also troubling. It looks like the Fed may cut interest rates by 50 basis points, and it appears likely that the Fed will have to cut rates over the next three meetings to support the economy."

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.