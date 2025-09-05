Andrew Tate verliest $67.000 op WLFI-token en zet opnieuw in

Par : Coinstats
2025/09/05 02:16
Threshold
T$0.01571-3.32%
Binance Coin
BNB$846.7-0.99%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$8.256-1.95%
WLFI
WLFI$0.1836-14.20%
Torch of Liberty
LIBERTY$0.09095-16.59%
TokenFi
TOKEN$0.01213-3.80%
67COIN
67$0.004919+16.31%
OP
OP$0.691-4.42%
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Voormalig kickbokser en online ondernemer Andrew Tate heeft een verlies van $67.000 geleden op een hefboom positie in het door Trump gesteunde World Liberty International (Ticker: WLFI) token. Ondanks dit verlies besloot hij vrijwel direct opnieuw een long-positie te openen, waardoor zijn totale handel verliezen inmiddels oplopen tot bijna $700.000. Laten we verder kijken naar zijn situatie. Liquidatie op Hyperliquid Op dinsdag werd Tate’s long positie op het WLFI token geliquideerd via de gedecentraliseerde beurs Hyperliquid. Blockchain analysebedrijf Lookonchain meldde dat hij vrijwel meteen een nieuwe positie opende. Daarmee blijft hij inzetten op een herstel van de koers, ondanks het flinke verlies. Andrew Tate(@Cobratate)’s $WLFI long was liquidated for a $67.5K loss 6 hours ago. But he did not give up and immediately reopened a long position on $WLFI.https://t.co/09Rmkt6BIb pic.twitter.com/MUhAtqT09G — Lookonchain (@lookonchain) September 2, 2025 Deze liquidatie brengt Tate zijn totale verlies op bijna $700.000, verspreid over 80 trades met een winstpercentage van slechts 35%. Het verlies volgde kort na een zeldzame winst van $16.000, die hij behaalde met een 3x short positie op Kanye West’s YZY-token. Andrew Tate(@Cobratate) opened a 3x short on $YZY at $0.8524, now sitting on a profit of $16K. But he doesn’t seem to be good at perps trading. So far, he’s made 80 trades on #Hyperliquid — only 29 were profitable (win rate: 36.25%) — with total losses of $699K.… pic.twitter.com/ZvR9QZEVEk — Lookonchain (@lookonchain) August 22, 2025 WLFI-token gelanceerd op grote beurzen Het WLFI-token werd maandag officieel gelanceerd op grote crypto beurzen, na maanden van beperkte verkoop rondes. Juist op dat moment plaatste Tate zijn nieuwste trade. Het project kreeg extra aandacht doordat de familie Trump inmiddels een geschatte waarde van meer dan $5 miljard aan WLFI bezit, dankzij de recente vrijgave van tokens. World Liberty Financial maakte bekend dat alle protocol inkomsten worden ingezet voor een zogenoemd buyback-and-burn-programma. Dit houdt in dat opbrengsten uit liquiditeitsposities op Ethereum, BNB Chain en Solana gebruikt worden om WLFI-tokens terug te kopen en uit circulatie te halen. Dit moet de schaarste vergroten en de langetermijnwaarde stimuleren. Trump-familie bezit miljarden in WLFI Eerder had World Liberty toegezegd dat de tokens van de oprichters, waaronder Donald Trump en zijn zonen Donald Jr., Barron en Eric, voorlopig vergrendeld zouden blijven. Na de vrijgave van maandag is de waarde van hun gezamenlijke bezit gestegen naar ongeveer $5 miljard, gebaseerd op de huidige marktprijs. Een mix van politiek, beroemdheden en hoge risico’s Het verhaal rond World Liberty Financial brengt belangrijke namen uit zowel de politiek als de popcultuur samen. Terwijl de Trump-familie miljarden belangen heeft opgebouwd in WLFI, stapelen de verliezen van Andrew Tate zich juist op in hetzelfde project. Dit onderstreept de enorme kansen en de grote risico’s die verbonden zijn aan opkomende crypto projecten, waarbij veel geld razendsnel kunnen groeien of verdampen. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.  

Het bericht Andrew Tate verliest $67.000 op WLFI-token en zet opnieuw in is geschreven door Timo Bruinsel en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected] pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.
Partager des idées

Vous aimerez peut-être aussi

Mastercard Uses Chainlink to Provide On-Chain Fiat-to-Crypto Conversion for Cardholders

Mastercard Uses Chainlink to Provide On-Chain Fiat-to-Crypto Conversion for Cardholders

PANews reported on June 25 that according to The Block, Mastercard has reached a cooperation with Chainlink, which will allow more than 3 billion cardholders worldwide to complete the on-chain
Moonveil
MORE$0.09718-2.28%
Juneo Supernet
JUNE$0.092-46.00%
Blockstreet
BLOCK$0.06507-9.22%
Partager
PANews2025/06/25 07:35
Partager
Kazakhstan launches crypto cards in partnership with Mastercard

Kazakhstan launches crypto cards in partnership with Mastercard

A bank in Kazakhstan has issued the country’s first crypto cards in partnership with Mastercard and an Astana-based cryptocurrency exchange. The new payment instrument, which will allow users to spend their digital coins where fiat money is accepted, is undergoing trials as part of a soft launch. Kazakhstan’s crypto cards to convert tether to tenge Eurasian Bank, one of Kazakhstan’s commercial banking institutions, has launched the Central Asian nation’s first cryptocurrency cards in pilot mode. The release was announced during the Astana Finance Days forum, local media reported. The cards have been developed together with Mastercard and the crypto exchange Intebix, with the support of the National Bank of Kazakhstan (NBK), the business news portal Inbusiness.kz noted in a post on Thursday. A limited number of cards have been issued at this point to test the product in real conditions. They are currently used to pay for goods and services through Mastercard and Apple Pay terminals. The crypto cards allow holders to make purchases using tether (USDT) and other stablecoins. The transaction fee is only 1%, the website detailed. A daily limit on spending in the equivalent of $1,000 is still in place, and cash withdrawals and transfers are yet to be unlocked. All payments are made in Kazakhstani tenge, after conversion, and exclusively in Kazakhstan’s jurisdiction. Clients’ crypto assets are stored in wallets hosted by Intebix. The crypto card project was first presented during the Digital Almaty 2025 forum in January. The latest announcement marks the next stage in its development, covering the testing of the technology involved and the interaction between participating parties. Kazakhstan’s central bank gave the go-ahead for its implementation in early June, with the intention to provide consumers in the country with an option to make non-cash payments using crypto wallets from licensed providers, registered at the Astana International Financial Center (AIFC). Highlighting the possibility for future expansion of the project, Deputy Chairman of the NBK, Berik Sholpankulov, emphasized: “This crypto-fiat solution provides an opportunity for safe and convenient integration of the crypto industry into the existing payment infrastructure.” Building a bridge between crypto and fiat payments Kazakhstan became a prominent name in the crypto space when it attracted mining companies in the wake of China’s enforcement of a ban on Bitcoin-related activities several years ago. Since then, authorities have taken a series of steps to regulate the growing crypto sector, including the adoption of taxation rules and regulations for cryptocurrency trading. To offer miners the option to sell their minted coins in the country, the Kazakh government authorized crypto exchanges, residents of the AIFC hub, to provide such services. It now plans to license other platforms as well, as reported by Cryptopolitan in May. Speaking of the crypto card initiative, Lyazzat Satieva, chair of the Board of Eurasian Bank, commented: “Cryptocurrencies are no longer an exotic thing for enthusiasts but are becoming part of the financial ecosystem – with real products, regulation and infrastructure.” “The bridge between the crypto world and everyday payments is being built right here in Kazakhstan,” she said, adding that “banks came to crypto not for the sake of fashion, but for practical reasons like customer demand and a clear economy.” “The pilot launch of the crypto card, together with the Eurasian Bank and Intebix, demonstrates how familiar payment solutions can be organically combined with digital assets,” noted Sanzhar Zhamalov, chief executive of Mastercard for Kazakhstan and Central Asia. Highlighting the payment provider’s support for implementing advanced financial technologies in Kazakhstan, Zhamalov emphasized: “Such innovations will contribute to the development of the economy and the expansion of the audience for modern financial instruments.” “The launch of a bank crypto card is an important step towards integrating digital assets into everyday payments … We are confident that this product will be in demand both in Kazakhstan and abroad,” Intebix Director Talgat Dosanov was quoted as stating. If you're reading this, you’re already ahead. Stay there with our newsletter.
Portal
PORTAL$0.03967-5.79%
Mode Network
MODE$0.001771-6.24%
RealLink
REAL$0.05981-1.82%
Partager
Coinstats2025/09/05 03:10
Partager
5 Best Crypto Presales to Invest In: Tapzi Gets a Massive 1-Week Raise – Will It Deliver 10000x Gains Post-Listing?

5 Best Crypto Presales to Invest In: Tapzi Gets a Massive 1-Week Raise – Will It Deliver 10000x Gains Post-Listing?

Bitcoin’s push toward $117,000 ended quickly, with prices sliding back over the weekend and into Monday. Ethereum dropped more than […] The post 5 Best Crypto Presales to Invest In: Tapzi Gets a Massive 1-Week Raise – Will It Deliver 10000x Gains Post-Listing? appeared first on Coindoo.
Moonveil
MORE$0.09718-2.28%
EPNS
PUSH$0.03628-1.65%
GAINS
GAINS$0.02671-0.78%
Partager
Coindoo2025/09/05 02:59
Partager

Actualités tendance

Plus

Mastercard Uses Chainlink to Provide On-Chain Fiat-to-Crypto Conversion for Cardholders

Kazakhstan launches crypto cards in partnership with Mastercard

5 Best Crypto Presales to Invest In: Tapzi Gets a Massive 1-Week Raise – Will It Deliver 10000x Gains Post-Listing?

Shiba inu price plunges despite 800% burn rate surge: here’s why

Bitcoin trapped at $110K, but an explosive move could be ahead