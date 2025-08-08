Animoca Brands and Standard Chartered Bank jointly established Anchorpoint to apply for a Hong Kong stablecoin issuance license

PANews reported on August 8th that Animoca Brands has officially established a joint venture in Hong Kong, Anchorpoint Financial Limited, with Standard Chartered Bank (Hong Kong) and Hong Kong Telecom (HKT). The joint venture aims to establish a business model focused on issuing and promoting licensed stablecoins. Anchorpoint has formally expressed its intention to apply for a stablecoin issuer license with the Hong Kong Monetary Authority, with the enactment of the Stablecoin Ordinance on August 1, 2025.

