Animoca: RWAs only account for $26 billion of the $400 trillion TradFi market, with huge growth potential

PANews reported on August 25 that according to Cointelegraph, Animoca Brands researchers Andrew Ho and Ming Ruan stated in their August research paper: "The estimated potential $400 trillion TradFi market highlights the potential growth space for RWA tokenization."
Researchers indicate that the RWA sector represents only a small portion ($26 billion) of a total addressable market currently exceeding $400 trillion. These asset classes include private credit, Treasuries, commodities, equities, alternative funds, and global bonds. Large asset managers are currently engaged in a "strategic race to build full-stack integrated platforms," and those who can "control the asset lifecycle" will reap long-term value.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.