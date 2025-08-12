Aptos’ DEX trading volume reached $9 billion in the first half of the year, and the market value of stablecoins increased to $1.2 billion

PANews reported on August 12th that a Messari report showed that Aptos made significant progress in on-chain performance, DeFi ecosystem, and technological innovation in the first half of 2025. Transaction fees dropped to $0.00052, DEX trading volume reached $9 billion, and the stablecoin market capitalization increased to $1.2 billion.
On the technical side, projects such as Shelby and Decibel were launched to improve network performance. The Aptos Foundation invested $200 million to promote ecosystem development and consolidate its position as a global transaction engine.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.