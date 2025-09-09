Ark Invest increased its holdings in BitMine by approximately $4.46 million and reduced its holdings in Robinhood by approximately $5.13 million.

PANews reported on September 9th that, according to The Block , Ark Invest purchased a total of approximately $4.46 million worth of BitMine Immersion Technologies ( BMNR) shares through its three ETFs on Monday , purchasing 67,700 shares through ARKK , 21,890 shares through ARKW , and 12,360 shares through ARKF . BitMine , an Ethereum treasury company, holds approximately 1.78 million ETH. Its stock price rose 4.16% to $43.79 that day . During the same period, ARKW sold 43,728 shares of Robinhood ( HOOD ) , cashing in approximately $5.13 million. Robinhood's stock price rose 15.8% to $ 117.28 following its inclusion in the S&P 500 index.
