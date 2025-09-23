Arthur Hayes Predicts Bitcoin Could Soar to $3.4 Million by 2028

Arthur Hayes predicts that if the Federal Reserve adopts large-scale money printing under President Trump’s yield curve control plan, combined credit creation could exceed $15 trillion by 2028. This massive monetary expansion could potentially push Bitcoin’s price to $3.4 million, far above its current price of around $115,000. Hayes emphasizes his projection as a directional bet, highlighting Bitcoin as the strongest asset in an era of vast monetary growth and inflation.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.