Asset Entities fuseert met Strive – $1,5B Bitcoin-treasury

De aandelen van Asset Entities zijn de afgelopen dagen enorm gestegen. Aanleiding was de goedkeuring door aandeelhouders van de geplande fusie met Strive Enterprises, het bedrijf van voormalig presidentskandidaat Vivek Ramaswamy. De fusie moet leiden tot de oprichting van een van de grootste publiek Bitcoin treasury bedrijven ter wereld. Asset Entities sloot dinsdag af met een plus van bijna 18% op $6,28, maar steeg in de nabeurshandel nog eens met ruim 50% naar $9,55. Het nieuws werd direct door beleggers opgepikt als een belangrijke stap in de groeiende trend. Bron: Google Finance $1,5 miljard ophalen voor Bitcoin Na afronding van de fusie zal de nieuwe entiteit verdergaan onder de naam Strive, Inc., maar het ASST-ticker behouden op de Nasdaq. Het bedrijf wil in totaal $1,5 miljard ophalen om Bitcoin aan te kopen, goed voor ongeveer 13.450 BTC tegen huidige prijzen. Daarmee zou Strive direct behoren tot de top tien grootste corporates met Bitcoin in hun reserves. Het kapitaal moet voor de helft komen uit een Private Investment in Public Equity. De andere $750 miljoen kan binnenstromen via de uitoefening van warrants die in dezelfde deal zijn uitgegeven. Matt Cole, CEO van Strive Asset Management, wordt de nieuwe topman en voorzitter van de raad van bestuur. Arshia Sarkhani, de huidige CEO van Asset Entities, schuift door naar de rol van Chief Marketing Officer. Cole noemde de goedkeuring: Een beslissend moment in onze missie om een wereldklasse Bitcoin Treasury Company op te bouwen, met focus op lange termijn strategieën die Bitcoin zelf moeten overtreffen en duurzame aandeelhouderswaarde creëren. Een merger en belastingvoordeel In tegenstelling tot de SPAC structuren koos Strive voor een reverse merger, een constructie die doorgaans stabieler is. Deze aanpak zou niet alleen minder afhankelijk zijn van kapitaalrondes, maar biedt ook een fiscaal voordeel. Volgens de onderneming maakt de fusie het mogelijk om via een zogeheten Section 351-structuur een belastingvrije aandelenruil te realiseren. Hierdoor kunnen vroege Bitcoin investeerders hun winsten inbrengen zonder directe belastingdruk, terwijl ze wel aandelen in de nieuwe onderneming ontvangen. Jacht op Mt. Gox-Bitcoin Opvallend is dat Strive ook mikt op het verwerven van claims uit de failliete Mt. Gox, de Japanse beurs die in 2014 ten onder ging na een beruchte hack. Strive onderzoekt de mogelijkheid om ongeveer 75.000 BTC uit die claims tegen een korting te verkrijgen. Deze strategie moet bijdragen aan een hoger Bitcoin per share ratio, een maatstaf die in de corporate treasury-wereld steeds belangrijker wordt. Corporate Bitcoin adoptie bereikt mijlpaal De fusie van Asset Entities en Strive onderstreept de snel groeiende trend van corporate Bitcoin adoptie. Publieke bedrijven bezitten gezamenlijk meer dan 1 miljoen BTC, goed voor ruim 5% van de circulerende voorraad. Koploper MicroStrategy blijft domineren met meer dan 638.000 BTC, terwijl ook MARA Holdings en XXI tot de grootste bezitters behoren.

Het bericht Asset Entities fuseert met Strive – $1,5B Bitcoin-treasury is geschreven door Timo Bruinsel en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.