Aster has reimbursed traders who suffered losses following an abnormal price spike in its XPL perpetual contract.Aster has reimbursed traders who suffered losses following an abnormal price spike in its XPL perpetual contract.

Aster Compensates Traders After XPL Perpetual Price Spike Triggers Losses

Par : Coinstats
2025/09/26 18:35
Aster
ASTER$1.8552-4.21%
Plasma
XPL$1.1659+52.70%
Aster has reimbursed traders who suffered losses following an abnormal price spike in its XPL perpetual contract.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected] pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.
Partager des idées

Vous aimerez peut-être aussi

OpenAI plans to invest $100 billion in building backup servers

OpenAI plans to invest $100 billion in building backup servers

PANews reported on September 19 that according to The Information: OpenAI plans to invest $100 billion to build backup servers.
Partager
PANews2025/09/19 22:11
Partager
The Economics of Self-Isolation: A Game-Theoretic Analysis of Contagion in a Free Economy

The Economics of Self-Isolation: A Game-Theoretic Analysis of Contagion in a Free Economy

Exploring how the costs of a pandemic can lead to a self-enforcing lockdown in a networked economy, analyzing the resulting changes in network structure and the existence of stable equilibria.
SQUID MEME
GAME$34.2307-1.23%
FreeRossDAO
FREE$0.00011427+9.75%
Partager
Hackernoon2025/09/17 23:00
Partager
Solana Weakens at $216, Dogecoin Bears Take Over at $0.23 While DigiTap Rides Digital Cash Boom

Solana Weakens at $216, Dogecoin Bears Take Over at $0.23 While DigiTap Rides Digital Cash Boom

Solana (SOL) and Dogecoin (DOGE) are two of the most significant altcoins in the crypto market.
Overtake
TAKE$0.17851+0.71%
Boom
BOOM$0.00782-0.11%
Solana
SOL$197.15-1.30%
Partager
The Cryptonomist2025/09/26 17:48
Partager

Actualités tendance

Plus

OpenAI plans to invest $100 billion in building backup servers

The Economics of Self-Isolation: A Game-Theoretic Analysis of Contagion in a Free Economy

Solana Weakens at $216, Dogecoin Bears Take Over at $0.23 While DigiTap Rides Digital Cash Boom

Shiba Inu Signals 138% Upside, But Is Pepeto The Best Crypto To Buy Now For A 100x?

Ethereum price at crossroads, tests key support at $3,800 as analysts point at possible rebound