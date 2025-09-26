Aster has completed the handling of XPL perpetual contract anomalies and promised compensation

PANews reported on September 26th that Aster announced that the XPL perpetual contract trading anomaly has been fully resolved. Aster stated that users whose positions were forced to close during the affected period will have their losses directly reimbursed in USDT to their wallets, with the expected completion date within a few hours. Aster also reminded users to submit tickets for other related issues via Discord.
Earlier, between 5:37 and 5:43 in the morning, due to a system loophole, the price of the XPL contract soared to as high as $4 on Asterdex, far higher than other mainstream trading platforms.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.