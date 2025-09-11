Aster launches $ASTER airdrop eligibility query page, over 137,000 wallets meet the requirements

PANews reported on September 11th that Aster has launched the $ASTER airdrop eligibility checker. Over 137,000 wallets are eligible. Users must meet points or community activity requirements and log in to their wallet on the day of the Token Generation Event (TGE) to claim their airdrops, free of charge.
According to previous news, Aster will airdrop 7.04 million ASTER tokens to users in the TGE on September 17 .
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.