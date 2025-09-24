Autris acquires BitCorp Capital to expand its Bitcoin reserve strategy and raise $30 million in funding

PANews reported on September 24th that Autris (OTCID: AUTR), a Panamanian Bitcoin treasury company, announced the completion of its acquisition of BitCorp Capital. The company has acquired 100% of BitCorp Capital's shares, aiming to significantly expand its Bitcoin treasury strategy. The company issued 30 million Earn-Out shares to the sellers, which will be issued based on a formula calculated based on net assets, capital increases, and other performance metrics of the combined entity. The company also announced plans to raise up to $30 million from accredited investors.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.