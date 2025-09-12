Avalanche chain TVL doubled to $2.1 billion in two quarters

PANews reported on September 12th that, according to The Defiant, the Avalanche blockchain's total value locked (TVL) has doubled to approximately $2.1 billion since April, primarily driven by institutional capital inflows, the expansion of the gaming ecosystem, and network upgrades. Earlier this year, the Octane upgrade reduced gas fees, and VanEck and SkyBridge Capital announced the establishment of funds and the migration of assets to Avalanche, respectively. On-chain transaction volume exceeded 1.4 billion in the first half of 2025. Experts point out that TVL growth relies on institutional demand, and its sustainability remains to be seen.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.