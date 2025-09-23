Bakkt shares surge 40% as Mike Alfred joins board of directors

PANews reported on September 23rd that Bakkt Holdings announced that crypto industry veteran Mike Alfred has joined its board of directors. This news sent Bakkt's stock price soaring by over 40% . Alfred previously founded Digital Assets Data , which was acquired by New York Digital Investment Group. He is currently a managing partner at Alpine Fox and serves on the board of directors of Bitcoin mining company Iren . Bakkt previously planned to raise up to $ 1 billion in equity and debt financing for its Bitcoin acquisition strategy.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.