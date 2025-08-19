Base Ecosystem Trading Platform o1.exchange Completes $4.2 Million in Funding, Led by Coinbase Ventures and AllianceDAO

PANews reported on August 19 that o1.exchange announced that it had completed US$4.2 million in financing, led by Coinbase Ventures and AllianceDAO.
The platform is building the first comprehensive trading terminal on the Base Chain and launching a new cashback program, offering users a 45% cashback rate and a 41% share of referral revenue. The trading terminal features transactions as fast as one block, multi-wallet management and self-custody wallets, cross-chain support and bridging, TradingView enterprise charting, Base Chain launchpad integration, and Uniswap V4 integration. It also offers advanced order functionality such as limit orders, grab orders, and TWAP.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.