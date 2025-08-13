Belarusian President calls for discussion on future of cryptocurrencies

PANews reported on August 13th, according to BelTA, that Belarusian President Lukashenko, at a banking system meeting, asked Roman Golovchenko, Chairman of the Board of Directors of the National Bank, to discuss next steps regarding cryptocurrencies and their market. Golovchenko stated that despite widespread discussion of cryptocurrencies in the country, the Belarusian crypto market remains immature. Lukashenko emphasized the need to study how to utilize cryptocurrencies to promote payment functions and requested that relevant departments come up with specific development plans.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.