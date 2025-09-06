Beste nieuwe crypto met 1000x potentieel in Q4 2025 – 6 september selectie

i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. De cryptomarkt is de afgelopen dagen aan het consolideren en het sentiment kan elk moment gaan verschuiven. Over het algemeen is de verwachting dat de markt de komende weken weer gaat stijgen, maar het blijft uiteraard nog afwachten. Daarom is dit de uitgelezen kans om juist nu in een nieuwe crypto te investeren die nog in presale is. Als de markt een tegenslag krijgt, voelen deze projecten daar immers nog weinig van. Maar op het moment dat de markt juist stijgt, dan profiteren deze projecten vaak wel gewoon mee. Als ze daarbij ook nog eens op de exchanges gelanceerd worden tijdens een bull run, zien crypto presales vaak enorme explosies. Daarom zetten we hier de 3 meest interessante crypto presales voor je op een rij. Deze hebben de potentie om in het vierde kwartaal van 2025 te exploderen. Wall Street Pepe ($WEPE) – De WEPE Army komt naar Solana Wie denkt Wall Street Pepe ($WEPE) al eens eerder tegen te zijn gekomen, heeft dat goed. Eerder dit jaar lanceerde het project deze nieuwe meme coin namelijk al op Ethereum. WEPE op Ethereum handelt momenteel op $0,00005757. Het team was echter slim genoeg om zich op ook op Solana te settelen en de presale van de Solana-versie is net van start gegaan. Elke keer dat WEPE op Solana gekocht wordt, wordt er bij Ethereum hetzelfde bedrag aan WEPE verbrand. Op die manier weet het project de circulatie supply te balanceren op de 2 chains. Dit project heeft een totale token supply van 200 miljoen WEPE. Launching on Solana You can buy early Every dollar buy on $SOL = burns $WEPE on ETH Once ETH $WEPE hits $0.001 → $SOL Peg goes 1:1 Sol buy = Eth burn New site, new plans, the Solana expansion begins ⚔️⚔️⚔️ pic.twitter.com/c3GBYJZliX — Wall Street Pepe (@WEPEToken) August 19, 2025 De kracht achter dit project is vooral de community, oftewel de WEPE Army. Het doel van Wall Street Pepe is namelijk om alle leden van de community om te toveren in pro traders zoals je die op Wall Street ziet. Het project draagt hier actief aan bij met voordelen en insider info, maar het is ook aan de community leden zelf om hun eigen kennis te delen met de rest. Op die manier worden alle krachten binnen de WEPE Army gebundeld zodat iedereen samen de beste trading keuzes kan maken. Zo kan doet deze ICO crypto samen met de leden een poging om het op te nemen tegen de grote crypto whales. Op Twitter heeft het project bijvoorbeeld 67k volgers. Wie daarbij het hoogst scoort op social engagement, wordt daarmee rijkelijk beloond in de vorm van NFT’s. Op dit moment zijn de $WEPE tokens op Solana te koop voor $0,001 per stuk.   Nu naar Wall Street Pepe   PEPENODE ($PEPENODE) – Altcoins minen tijdens de presale   @media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Investeerders die zich liever op een project op Ethereum willen concentreren, zullen PEPENODE ($PEPENODE) wellicht een interessante optie vinden. Net als bij Wall Street Pepe is het niet de bedoeling dat je stil blijft zitten, want al tijdens de presale biedt dit project de gelegenheid om crypto te minen. Met het interessante Mine-to-Earn-model van PEPENODE, kun je virtuele Miner Nodes kopen voor mining. Bij crypto mining denk je wellicht aan grote lokaties met duizenden energie vretende apparaten, maar met PEPENODE hoef je geen extra hardware te installeren. Het gebeurt allemaal virtueel. PEPENODE is exploding… With the JUCIEST APY! ⛏https://t.co/FaKIaBoHfa pic.twitter.com/2Obio7FU3Y — PEPENODE (@pepenode_io) September 4, 2025 Om meer te kunnen minen, kun je upgrades kopen. Op die manier kan je een ideale rig bouwen voor hogere beloningen. Gezien de presale nog maar net live is, zijn ook de staking rewards momenteel nog erg hoog. PEPENODE heeft al meer dan $500.000 opgehaald tijdens de presale. Deelnemen aan deze presale is gemakkelijk en je hebt hiervoor geen kennis van mining nodig. Het enige dat nodig is, is een bezoekje brengen aan de website om de PEPENODE token voor een lage prijs te bemachtigen voordat deze nieuwe crypto straks explodeert op de exchanges.   Nu naar Pepenode   Maxi Doge ($MAXI) – Nieuwe crypto neemt het op tegen DOGE tijdens bull run Maxi Doge ($MAXI) kan gezien worden als de underdog van dit rijtje meme coins, maar is juist daarom een grote kanshebber. Waar bij PEPENODE en Wall Street Pepe de kracht vooral ligt bij de investeerders zelf, zit de kracht van dit project voornamelijk in de spierballen van Maxi. Als de cryptomarkt straks op gang komt, kunnen deze spierballen namelijk weleens goed van pas komen om aan kop te komen. Het verhaal gaat dat Maxi Doge opgroeide als neefje van Dogecoin (DOGE). Het leven in de schaduw van deze populaire meme coin was niet gemakkelijk. Smol pups chase sticks, I lift candlesticks pic.twitter.com/d2Lujp9Jkz — MaxiDoge (@MaxiDoge_) September 3, 2025 DOGE werd met zijn vriendelijke lach immers door iedereen geaccepteerd terwijl velen Maxi over het hoofd zagen. Deze veelbelovende crypto geeft zich echter niet zomaar gewonnen. Dag in, dag uit deed hij zware squats en andere oefeningen om zijn spierballen te kweken en, niet onbelangrijk, om zijn ego te redden. Maxi’s doel is om de enige echte alpha doge te worden. Maxi Doge zet hierbij in op een PoW² protocol, oftewel Proof of Workout en Proof of Winning. Wie zich aansluit bij de community van deze sterke doge, kan meedoen aan trading competities. Maxi Doge heeft de deuren van de presale wagenwijd openstaan voor iedereen met gym-bro humor en een competitieve geest. Bemachtig dus vandaag nog jouw $MAXI tokens voor de bull run begint.   Nu naar Maxi Doge   Praat mee op onze socials! 