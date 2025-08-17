"Big Brother Maji" currently has floating losses on ETH long positions and floating profits on BTC long positions, with the total position valued at $110 million.

PANews reported on August 17 that according to monitoring by on-chain analyst Aunt Ai, "Brother Maji" currently has a floating loss of $2.08 million on his 25x leveraged ETH long position, and a floating profit of $78,000 on his 40x leveraged BTC long position. The overall position is worth $110 million, but a lot of funding fees have still to be paid, totaling $133,000.

