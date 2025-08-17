“Big Brother Maji” placed an order for 1,800 ETH in the $4,550-4,800 range

PANews reported on August 17th that, according to on-chain analyst Aunt Ai (@ai9684xtpa), Maji Da Ge placed an order for 1,800 ETH in the $4,550-4,800 range, with his long position opening at $4,635. This suggests he set safety margins for both rising and falling prices to avoid excessive losses or excessive greed. Currently, only 100 ETH have been traded.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.