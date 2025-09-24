Big Pi Ventures, a firm focused on AI, blockchain, and other fields, has completed its first round of fundraising of €130 million for its new fund.

PANews reported on September 24th that Athens-based Big Pi Ventures has just closed the first round of fundraising of €130 million for its newly established growth fund to support Greek startups in achieving scale. Big Pi Ventures focuses on startups with strong intellectual property in the fields of artificial intelligence, biotechnology, blockchain, and deep tech. In addition to providing funding, the firm actively supports portfolio companies and leverages its international network to drive their growth. A key requirement is that the companies maintain a substantial business operation in Greece.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.