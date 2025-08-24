Bio Protocol founder: Earned over $4 million in liquidity fees in the past few weeks and is preparing to integrate with DeFi protocols

PANews reported on August 24th that Bio Protocol founder Paul Kohlhaas posted on the X platform: "Bio Protocol has earned over $4 million from liquidity fees in the past few weeks. While most people view BIO as a 'DeSci launchpad,' the team also manages the liquidity pools for all BioDAOs and optimizes the protocol's proprietary liquidity (POL) and assets under management (AUM). Currently, Bio Protocol is preparing for integrations with leading DeFi protocols, including the launch of a lending market for BIO."

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.