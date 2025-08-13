Biopharmaceutical expert Dr. Michael Baran joins Sei's DeSci venture capital fund, Sapien Capital

PANews reported on August 13th that Sapien Capital, a subsidiary of the Sei Foundation, announced that biomedical expert Dr. Michael Baran has joined the team as a strategic advisor for Decentralized Science (DeSci). He will assist in managing the $65 million Open Science Fund I, supporting scientific research projects based on the Sei blockchain. Baran stated that the Sei blockchain can provide efficient collaboration and computational support for scientific research, potentially accelerating breakthroughs in areas such as health and longevity.
Earlier news, the Sei Foundation launched a $65 million DeSci venture capital fund, Sapien Capital .
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.