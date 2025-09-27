Bitcoin and Ethereum ETFs See Major Outflows

On September 26, spot Bitcoin ETFs in the U.S. saw a combined outflow of $418 million, with major funds like Fidelity’s FBTC losing $115 million, Bitwise’s BITB dropping $80 million, and Ark’s ARKB down by $63 million. None of the 12 Bitcoin ETFs recorded inflows, indicating widespread selling pressure. Ethereum ETFs also suffered $248 million in outflows, marking the fifth straight day of withdrawals, led by Fidelity’s FETH with $158 million exiting. These significant redemptions reflect investor caution amid ongoing market volatility and macroeconomic uncertainty.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.