Bitcoin ATM operator Athena Bitcoin is being sued by the US court for high fees and neglecting elderly fraud.

PANews reported on September 9th, according to Decrypt, that U.S. Attorney Brian L. Schwalb of Washington, D.C., has sued Bitcoin ATM operator Athena Bitcoin, accusing it of failing to disclose fees as high as 26% and ignoring fraud targeting elderly users. The lawsuit alleges that Athena, which operates 4,100 ATMs in five countries, charged some users Bitcoin conversion fees far above market value, without clearly stating the fees on their receipts. Prosecutors accuse the company of violating consumer protection laws and financially exploiting the elderly. Athena denies the allegations and says it will vigorously defend itself against the lawsuit.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.