Bitcoin bereikt $ 116.000 en daalt daarna weer licht

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Bitcoin (BTC) steeg op 15 september 2025 rond 08:15 naar de $ 116.000. We zien daarom dat er op dit moment een positief momentum gaande is. Maar waarom is Bitcoin gestegen en vervolgens weer aan het dalen? Op het moment van schrijven is de Bitcoin prijs namelijk $ 115.108? Waar komt deze volatiliteit op dit moment vandaan? Bitcoin steeg naar $ 116.000 Bitcoin is in de afgelopen 7 dagen op het moment van schrijven 2,7% gestegen. Vanochtend rond 08:15 Nederlandse tijd zagen we dat BTC steeg naar $ 116.031. Dit zorgde ervoor dat Bitcoin in de afgelopen 7 dagen met 4,42% was gestegen. Dit toonde veel kracht van de Bitcoin koers, omdat we te maken hebben met macro-economische onzekerheid. Er zijn verschillende analisten die er op wijzen dat het te maken heeft met het komende rentebesluit van de Federal Reserve (Fed). Wanneer de rente omlaag gaat, wordt er voorspeld dat er zelfs een Bitcoin rally aan zit te komen. Het is de vraag of de rente wel verlaagd gaat worden. De renteverwachtingen september 2025 Er wordt voorspeld dat een renteverlaging van de Fed ervoor kan zorgen dat we opnieuw een Bitcoin rally gaan zien. Ondanks de macro-economische tegenwind zien we dat Bitcoin boven de $ 115.000 blijft hangen. De weerstand zagen we vooral rond de $ 117.500, waardoor de prijs naar beneden ging toen de $ 117.500 werd behaald. Wanneer de rente verlaagd wordt is het inderdaad mogelijk dat de koers weer opnieuw gaat stijgen. Wordt de rente juist verhoogd? Dan kan dit juist helemaal de andere kant op werken. Dan kan het zelfs zijn dat we in september 2025 een Bitcoin crash gaan zien. Het rentebesluit van de Fed zal op woensdag 17 september naar buiten komen. Voor handelaren en investeerders is het van groot belang om dit besluit in de gaten te houden. De markt nauwlettend in de gaten houden is altijd van groot belang wanneer we te maken hebben met macro-economisch nieuws. Hoe Bitcoin kopen?Bitcoin kopen? Wij leggen je uit hoe en waar je dat het beste kan doen! Waar Bitcoin kopen in 2025? Het kopen van BTC of crypto wordt in Nederland steeds makkelijker. In deze handleiding laten we je precies zien hoe je dit doet. Stap voor stap leren we u waar en hoe u Bitcoin kunt kopen. Van het kiezen van een betrouwbaar platform tot het uitvoeren van uw eerste transactie, we… Continue readingdocument.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Waarom is Bitcoin vandaag aan het dalen? Op het moment van schrijven zien we weer een daling bij de BTC koers. Dit komt mede door de Fed. De beslissing over de rente staat voor woensdag op de macro-economische agenda. Dit zorgt ervoor dat er op dit moment veel onzekerheid op de markt heerst. Velen verwachten wel dat dit voor een positieve beweging gaat zorgen, maar het kan nog steeds de andere kant op werken. Dit zorgt ervoor dat er geen houvast is op de cryptomarkt en dat handelaren en investeerders niet weten waar ze aan toe zijn. Deze onzekerheid zorgt voor meer volatiliteit op de markt, waardoor Bitcoin aan het dalen is. Wat te doen als investeerder in tijden van volatiliteit? Als investeerder kan het in tijden van volatiliteit erg lastig zijn om te bepalen wat je gaat doen. Het belangrijkste is om naar je posities te kijken en te kijken of je nog achter deze posities staat. Gaat het bijvoorbeeld om een long term investering? Dan moment er gekeken worden naar het patroon wat Bitcoin in dit geval de voorgaande jaren heeft laten zien. In tijden van volatiliteit is het altijd verstandig om het nieuws in de gaten te houden. Het is niet te adviseren om je investeringen niet in de gaten te houden, omdat je geen enkel idee hebt wat er gaat gebeuren. Het beste is om zeer bewust om te gaan met de investeringen en naar de geschiedenis van een coin te kijken. Ook is het goed om emotionele beslissingen uit de weg te gaan. Kijk echt alleen naar de feiten die op tafel liggen. Neem geen beslissingen vanuit emotie en vertrouw op je eigen strategie. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Bitcoin bereikt $ 116.000 en daalt daarna weer licht is geschreven door Jessy Zuidema en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.