Bitcoin cenas prognoze: hedžfondu miljardieris Rejs Dalio saka, ka Bitcoin varētu aizvietot dolāru

Par : Bitcoinist
2025/09/05 20:43
Hedžfondu miljardiera Reja Dalio nesenā piezīme par fiat valūtas vājināšanos un fiksēta piedāvājuma aktīvu stiprināšanu ir pievērsusi lielu uzmanību Bitcoin cenas prognozei. Turklāt investori sāk dot priekšroku projektiem, kas piedāvā ilgtermiņa infrastruktūru. Un tas mūs noved pie viena no aizraujošākajiem šā gada projektiem, Bitcoin Hyper, kura mērķis ir nodrošināt Bitcoin modernas blokķēdes iespējas, izmantojot revolucionāro 2. slāņa protokolu.

Nesenā Financial Times intervijā Dalio izklāstīja, kāpēc ASV dolārs vājinās un kāpēc tādi aktīvi kā zelts un kriptovalūtas varētu kļūt par pievilcīgām alternatīvām. Viņš uzsvēra ASV pieaugošo parādu slogu, kas tagad ir aptuveni 1 triljons dolāru gadā, un piebilda, ka tas apdraud galvenās rezerves valūtas.

Dalio teica: „Kriptovalūta tagad ir alternatīva valūta, kuras piedāvājums ir ierobežots, tāpēc, ja visi apstākļi paliek nemainīgi, ja dolāra piedāvājums palielinās un/vai pieprasījums pēc tā samazinās, tas, visticamāk, padarītu kriptovalūtu par pievilcīgu alternatīvu valūtu.”

Ne visām kriptovalūtām ir fiksēts piedāvājums, bet Bitcoin ir – maksimālais piedāvājums ir 21 miljons. Šis ierobežotais piedāvājums padara to par spēcīgu alternatīvu dolāram. Lielākie tirgus dalībnieki jau izrāda interesi, un to pieaugošais pieprasījums varētu vēl vairāk palielināt Bitcoin pieprasījumu.

Diversifikācija rada infrastruktūras iespējas, kas nepastāvēja, kad kriptovalūta bija tikai digitāla nauda vai spekulatīvas tirdzniecības līdzeklis.

Bitcoin atgūst 110 000 dolāru atbalstu, bet zelts sasniedz visu laiku augstāko līmeni

Pēc divu nedēļu nepārtraukta krituma Bitcoin cena beidzot atguvusi 110 000 dolāru atbalsta līmeni. Piektdien, 5. septembrī, BTC pieauga līdz nedēļas augstākajam līmenim 112 978 dolāriem pēc 5 % pieauguma no nesenā svārstību zemākā līmeņa.

Bitcoin atgūst 110 000 dolāru atbalstu, bet zelts sasniedz visu laiku augstāko līmeni

Tajā pašā laikā zelts ir sasniedzis rekordaugstu līmeni 3578 dolāri par unci, turpinot spēcīgo pieaugumu kopš 2024. gada sākuma. Vien pēdējās nedēļas laikā tā cena ir pieaugusi par 4,24%, liecinot par skaidru augšupejošu tendenci.

Gan zelts, gan Bitcoin izceļas kā drošas patvēruma vietas, kad dolārs vājinās. Investori bieži pievēršas šiem aktīviem, lai aizsargātu savu bagātību, jo zelts garantē ilgtermiņa stabilitāti, bet Bitcoin piedāvā augstu izaugsmes potenciālu, padarot tos par spēcīgām alternatīvām tradicionālajām valūtām.

Bitcoin cenas prognoze: BTC saglabā atbalstu 135 000–150 000 ASV dolāru diapazonā

Kriptovalūtu tirgus atkal ir satraukts pēc spēcīgas Bitcoin atgūšanās. Analītiķi turpina atbalstīt īstermiņa cenu mērķi 135 000–140 000 ASV dolāru diapazonā.

Ar spēcīgiem tehniskajiem rādītājiem, fundamentālie elementi nostiprinās, jo galvenie dalībnieki turpina uzkrāt Bitcoin.

Maikla Sālera MicroStrategy turpina iegādāties BTC, un tagad tā rīcībā ir aptuveni 70 miljardi dolāru. Pēdējos pirkumos Metaplanet pievienoja 112 miljonus dolāru vērtu Bitcoin, kopā sasniedzot 200 000 monētu.

Tas liecina par pieaugošo pārliecību institūciju vidū, ka Bitcoin ir ilgtermiņa vērtības uzkrājums un stratēģisks aizsardzības līdzeklis pret tradicionālajiem aktīviem.

2025. gada Bitcoin cenas prognoze

Gada pēdējais ceturksnis varētu būt ļoti nestabils periods, un analītiķu Bitcoin cenas prognozes liecina par to pašu:

MēnesisMinimālā cenaMaksimālā cenaPotenciālais ROI

Reitings

Oktobris100 000 $135 000 $22 % (ilgtermiņa)Pirkt
Novembris120 000 $140 000 $26,82 % (ilgtermiņa)Pirkt
Decembris120 000 $150 000 $35 % (ilgtermiņa)Pirkt

Bitcoin Hyper: labākais kredītpleca efekts Bitcoin cenas pieauguma gadījumā

Bitcoin kopš tā izveides ir bijis kriptovalūtu diskusiju centrā, bet tam joprojām trūkst spējas atbalstīt DeFi. Bitcoin Hyper (HYPER) mērķis ir to mainīt.

Bitcoin Hyper: labākais kredītpleca efekts Bitcoin cenas pieauguma gadījumā

Bitcoin Hyper ir būtisks BTC ekosistēmas uzlabojums, kas nodrošina augstu ātrumu un mērogojamību, līdzīgi kā lielākie DeFi spēlētāji Solana un Ethereum. Projekts ir veidots uz Layer-2 tīkla, kas izstrādāts, lai atrisinātu Bitcoin lielāko problēmu, neapdraudot tā augsto drošību un pievilcību.

Bet kā Bitcoin Hyper to dara?

  • Tas izmanto Layer-2 slāņa apvienojumus, lai veiktu darījumus ārpus ķēdes un pēc tam tos atkal norēķinātu Bitcoin galvenajā tīklā.
  • Šis process paātrina darījumu ātrumu, nezaudējot Bitcoin drošību.
  • ”Canonical Bridge” ļauj iepakotiem BTC viegli pārvietoties starp galveno tīklu un Layer-2 tīklu.
  • Katrs iepakotais BTC paliek pilnībā nodrošināts 1:1 ar reālu Bitcoin.

Bitcoin Hyper gūst milzīgu uzmanību no lielākajiem spēlētājiem, piesaistot 13,8 miljonus dolāru tā pašreizējā iepriekšpārdošanā. Ar revolucionārām inovācijām un eksplozīvu izaugsmes potenciālu, HYPER ir izdevīgs pirkums 2025. gadā.

