Bitcoin daalt door whale verkoop, Ethereum stijgt

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Bitcoin (BTC) is het op het moment van schrijven in de afgelopen 7 dagen met meer dan 3% gedaald. Bitcoin is aan het dalen, maar Ethereum (EHT) was juist aan het stijgen. ETH heeft op 24 augustus 2025 een nieuwe All-Time-High (ATH) bereikt. Een verkoper in het weekend sloeg een gaat in het weekend van Bitcoin, terwijl Ether records neerzette. Wat gebeurde er dit weekend en waarom daalt Bitcoin, terwijl Ethereum stijgt? Bitcoin daalt in augustus 2025 Bitcoin is op het moment van schrijven in de afgelopen 7 dagen met 3% gedaald. In dit weekend heeft een Bitcoin whale besloten om zijn BTC te verkopen. Op 24 augustus 2025 besloot een BTC whale 24.000 BTC te verkopen. Deze BTC hadden een waarde van ongeveer 2,7 miljard. Deze beweging zorgde voor een snellere daling van BTC. Bitcoin daalde in negen minuten van ongeveer $ 114.666 naar $ 112.546 met een lokale bodem van bijna $ 112.174. De whale lijkt zijn positie te verlaten, waardoor er op social media gespeculeerd werd over de reden van het verlaten van zijn positie. Enkele gebruikers op X wijzen op de stijging van Ethereum. Het kan dus zijn dat de whale zijn Bitcoin positie heeft verlaten, zodat hij ETH kan gaan kopen. Hier is op dit moment nog geen duidelijke bevestigt van. The Bitcoin OG who received 100,784 $BTC($642M then, now $11.4B) 7 years ago is frantically dumping $BTC for $ETH. In the past 5 days, they’ve deposited ~22,769 $BTC($2.59B) to #Hyperliquid for sale, then bought 472,920 $ETH($2.22B) spot and opened a 135,265 $ETH($577M) long.… pic.twitter.com/uciVTlxR5W — Lookonchain (@lookonchain) August 25, 2025 Een verkoop van een whale kan impact hebben op de cryptomarkt Door de verkoop van 24.000 BTC hebben we een directe marktreactie gezien. We zagen dat BTC binnen een korte tijd behoorlijk wat naar beneden ging. Daarnaast veroorzaakte de verkoop ongeveer $ 623 miljoen aan liquidaties. Ook na het weekend zien we de nasleep van de verkoop. Bitcoin behaalde dit weekend een dieptepunt van bijna $ 110.484. Op het moment van schrijven zien we dat Bitcoin op dit moment $ 111.648. Langzaam maar zeker lijkt de BTC prijs weer wat omhoog te gaan, maar we zijn nog lang niet terug op het oude niveau. Dit laat zien dat het voor handelaren en investeerders van groot belang is om grote whale bewegingen in de gaten te houden. Whales met ook oudere wallets moeten serieus genomen worden, omdat ze invloed kunnen hebben op de algehele markt. In dit… Continue readingdocument.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Ethereum bleef maar stijgen dit weekend In tegenstelling tot Bitcoin, bleef Ethereum stijgen dit weekend. ETH brak zijn record van 2021 en piekte op 24 augustus 2025 op $ 4.945,60. Na lang wachten heeft de cryptomarkt in 2025 nu eindelijk ook de ATH van ETH weten te doorbreken. Op het moment van schrijven is $ 4.606,40 waard. Het is nog geen stijging naar de $ 5.000, maar we zien wel een optimisme op de markt. Het kan dus zijn dat we uiteindelijk nog een stijging gaan zien op de cryptomarkt, waardoor Ethereum misschien wel de $ 5.000 grens gaat doorbreken. Het feit dat Ethereum wel boven de $ 4.900 is uitgestegen, is een zeer positief punt. Na vier jaar zien we eindelijk een stijging waar alle ETH fans mee bezig waren. JUST IN: #Bitcoin flash crash today, which wiped out $310M in long positions, has been traced to a SINGLE Bitcoin whale dumping BTC for ETH. The whale sold 24,000+ BTC, including coins that hadn’t moved in 5+ years, sending 12,000+ #BTC today alone to the Hyperunite trading… pic.twitter.com/h5jEt92Sys — Jacob King (@JacobKinge) August 24, 2025 Waarom stijgt ETH wel, maar Bitcoin niet? In het weekend hebben we een stijging gezien bij Ethereum tot dat ETH zelfs zijn ATH heeft behaald. We zien wel dat Bitcoin aan het dalen is, maar waarom daalt BTC vergeleken met ETH? BTC is voornamelijk gedaald op zondag 25 augustus doordat er een whale besloot een flink aantal BTC te verkopen. ETH is juist aan het stijgen door de institutionele interesse die de grootste altcoin op dit moment met zich mee brengt. Bitcoin zit op dit moment niet per se in de problemen, want het is goed mogelijk dat BTC de komende week gaat herstellen. Voor Ethereum geldt dat de koers eventueel opnieuw een optimistisch sentiment aan kan houden, waardoor we opnieuw een flinke stijging gaan zien.

