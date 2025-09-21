Bitcoin defies September slump: Mapping BTC’s path to $130K

MetaMask Token Launch ‘Coming Soon’

The post MetaMask Token Launch ‘Coming Soon’ appeared on BitcoinEthereumNews.com. Popular decentralized cryptocurrency wallet MetaMask is coming up with its own native crypto. According to ConsenSys founder Joseph Lubin, it will happen very soon. [ ZOOMER ] CONSENSYS’ JOSEPH LUBIN CONFIRMS A METAMASK TOKEN IS CONFIRMED AND COMING “VERY SOON”: THE BLOCK — zoomer (@zoomerfied) September 18, 2025 MetaMask has always been the first choice for most cryptocurrency enthusiasts when it comes to swapping digital assets. While its core use cases aren’t simple, the platform has earned renown for its protective and future-centric features that emphasize accessibility and innovation in equal measure. With the announcement of the token, conversations have started about which is the best crypto wallet native token to watch. MetaMask: A Leading Crypto Platform With a Lengthy History MetaMask could be considered one of the oldest decentralized wallets on the market. According to its website, it is regarded as one of the best ways to interact with Web3. While the DEX wallet has a decentralized core, which meant some of its technical nuances initially made it difficult for standard users to leverage properly, it has gone through multiple changes. MetaMask has recently added the buy crypto utility, which makes it possible for users to purchase and sell crypto using fiat, a unique aspect for a DEX wallet. It also features an earn program, which is part of MetaMask’s self-custodial staking service that offers users passive income. Other features of MetaMask include swaps and snaps. The latter allows users to integrate third-party apps with the wallet to enhance its functionality. It even has its own credit card, enabling users to leverage crypto for daily purchases. The MASK Token is Coming: Consensys CEO The news of the arrival of MASK token, was broken out by Consensys CEO Joseph Lubin during talks with a popular crypto publication site. “MASK token…