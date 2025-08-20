Bitcoin dreigt nieuwe correctie in augustus 2025 &#8211; analisten waarschuwen voor crash naar $100k

Par : Coinstats
2025/08/20 03:16
LETSTOP
STOP$0,13926-3,76%
Threshold
T$0,01582-3,65%
Bitcoin
BTC$113 148,67-2,68%
SolanaVM
SVM$0,002237-1,27%
Hyperlane
HYPER$0,3137-5,50%
i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. De Bitcoin (BTC) koers zette vorige week nog een nieuwe all-time high neer van $ 124.457. De cryptoleider kreeg echter te maken met een correctie waardoor de waarde momenteel op $ 115.520 staat. Vele crypto analisten hebben deze week van zich laten horen via X. De historische patronen van BTC wijzen volgens critici op een verdere correctie in augustus en september. Hoe zit dit? Cryptonieuws: Bitcoin bull run mogelijk afgelopen ondanks mogelijke rate cuts Terwijl sommige analisten wijzen op de stabiliteit van de BTC koers door de groei van de institutionele investeerders, liet crypto analist Benjamin Cowen via X een ander geluid horen. Hij wees vorige week via een video op YouTube al naar een historisch patroon, zichtbaar na de rally’s van 2013, 2017 en 2021. Bitcoin koers, Benjamin Cowen, TradingView" width="750" height="420" /> Bitcoin koers, bron: Benjamin Cowen, YouTube, TradingView Zoals in de grafiek te zien is, had Bitcoin in die jaren steeds te maken met een rally die tot en met augustus duurde. Daarna volgde een maand met verliezen. Dit patroon is ook duidelijk af te lezen uit de tabel hieronder. Waar juli en augustus in 2013, 2017 en 2021 in het groen stonden, noteerde de cryptoleider in september juist een verlies. Bitcoin rendementen, bron: Coinglass Hoewel het er vorige week nog op leek dat BTC ook augustus zou afsluiten in het groen, wees Cowen er gisteren op dat BTC al aan de daling begonnen was. Hij verwacht daarbij nog altijd dat de Bitcoin koers in september een verdere dip zal maken richting de 20-weken SMA. “To see BTC back at its 20-week SMA…” https://t.co/L8M6OQV3VF pic.twitter.com/Qnug45SgGW — Into The Cryptoverse (@ITC_Crypto) August 18, 2025 De crypto analist legt uit dat de eventuele renteverlagingen in de VS niet veel zullen uitmaken. Andere analisten verwachten dan een crypto rally, maar Cowen verwacht dat de 10-year yield omhoog gaat als de rate cuts er komen. Dit betekent dat de Amerikaanse staatsobligaties aantrekkelijker worden waardoor er minder oog is voor BTC. Hij legt verder uit dat de correctie volgens hem zo’n 5% tot 6% zal zijn. Bitcoin koers – Zien andere analisten ook een crypto crash aankomen?   @media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Analist TechDev wijst op een ander historisch patroon. Volgens hem is vanaf 2011 steeds een signaal (groen) te zien die een stijging op gang brengt. Vervolgens duurt het steeds 14 maanden (ongeveer 425 dagen) voordat de boel weer omslaat (rood). Every Bitcoin top has been 14 months from this point, yet many think we’re almost done. pic.twitter.com/uWCAjVBAT0 — TechDev (@TechDev_52) August 15, 2025 Market wizard Peter Brandt verwacht ook dat BTC de top heeft bereikt van de huidige bull cyclus. Volgens hem zit er een correctie van maar liefst 50% aan te komen die tot november 2026 kan duren. I think there is a 30% chance that BTC has topped for this bull market cycle. Next stop then back to $60k to $70k by Nov 2026, then next bull thrust to $500k https://t.co/xPujqCjp9e — Peter Brandt (@PeterLBrandt) August 15, 2025 Volgens Brandt is Bitcoin echter wel degelijk een waardeopslag. De bull run die na de komende correctie volgt, zal Bitcoin volgens hem namelijk richting de $ 500k duwen. Bitcoin’s eerste layer-2 zet kracht achter BTC Tot nu toe zijn er nog geen layer-2 projecten op de Bitcoin blockchain gebouwd. Dit terwijl het succes van Ethereum en Solana hier grotendeels aan te danken is. L2’s kunnen immers het werk op het netwerk verlichten om zo kracht te zetten achter de blockchain. Nu is ook BTC aan de beurt met de eerste L2 en meme coin op Bitcoin, genaamd Bitcoin Hyper ($HYPER). Dit nieuwe project zet kracht achter Bitcoin zelf. Door de integratie van de Solana Virtual Machine (SVM), creëert Bitcoin Hyper namelijk een snelle smart contract engine en biedt het daarmee snellere en goedkopere transacties voor BTC. Bitcoin Hyper is dus niet alleen een meme coin, het verandert het hele ecosysteem voor Bitcoin. Daarom heeft de crypto presale ook al $ 10,6 miljoen opgehaald en jij kan hier nog aan meedoen. Bemachtig jouw $HYPER tokens vandaag nog voor $ 0,012755 per stuk want morgen wordt deze prijs weer opgeschroefd. Nu naar Bitcoin Hyper   Praat mee op onze socials! Chat met onze experts via Telegram, geef je mening op Twitter of "sit back and relax" terwijl je naar onze YouTube-video's kijkt. Chat met ons Geef je mening Bekijk onze video's i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen.

Het bericht Bitcoin dreigt nieuwe correctie in augustus 2025 – analisten waarschuwen voor crash naar $100k is geschreven door Christiaan Kopershoek en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected] pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.
Partager des idées

Vous aimerez peut-être aussi

Cold Wallet Pays USDT for Referrals While Ripple Eyes $6.3 Target and Bonk Burns Trillions in Crypto Strategy

Cold Wallet Pays USDT for Referrals While Ripple Eyes $6.3 Target and Bonk Burns Trillions in Crypto Strategy

In a market driven by momentum, it’s the projects grounded in principles that often go the distance. Bonk, Ripple, and […] The post Cold Wallet Pays USDT for Referrals While Ripple Eyes $6.3 Target and Bonk Burns Trillions in Crypto Strategy  appeared first on Coindoo.
Bonk
BONK$0,00002161-4,63%
NodeGO Token
GO$0,00029-42,00%
Ambire Wallet
WALLET$0,0257-4,88%
Partager
Coindoo2025/08/20 06:00
Partager
The HackerNoon Newsletter: Can AI Save Centuries of Kurdish History? (8/19/2025)

The HackerNoon Newsletter: Can AI Save Centuries of Kurdish History? (8/19/2025)

How are you, hacker? 🪐 What’s happening in tech today, August 19, 2025? The HackerNoon Newsletter brings the HackerNoon homepage straight to your inbox. On this day, Computer Pioneer Gordon Bell was born in 1934, Sputnik 5 launched by USSR in 1960, World’s First Geostationary Satellite was Launched in 1964, and we present you with these top quality stories. From Y Combinators Youngest Solo Founder Says Digital Identity Is The Internets Biggest Infrastructure to Building a Go Dependency Scanner From Scratch, let’s dive right in. Y Combinators Youngest Solo Founder Says Digital Identity Is The Internets Biggest Infrastructure By @johnwrites [ 6 Min read ] Y Combinators youngest solo founder Kirill Avery discusses digital identity crisis, AI bot threats, privacy concerns, and decentralized solutions. Read More. Building a Go Dependency Scanner From Scratch By @rezmoss [ 8 Min read ] Build a Go dependency scanner with the standard library: parse go.mod, query OSV for vulnerabilities, and analyze licenses. Read More. How I Cut Agentic Workflow Latency by 3-5x Without Increasing Model Costs By @rohitjacob [ 6 Min read ] Learn how to speed up and optimize agentic workflows with smart step-cutting, parallelization, caching, and model right-sizing. Read More. Can AI Save Centuries of Kurdish History? By @webfonts [ 4 Min read ] Digitizing fragile Kurdish archives with Tesseract OCR: challenges, dataset creation, and a new tool to preserve Kurdish heritage. Read More. 🧑‍💻 What happened in your world this week? It's been said that writing can help consolidate technical knowledge, establish credibility, and contribute to emerging community standards. Feeling stuck? We got you covered ⬇️⬇️⬇️ ANSWER THESE GREATEST INTERVIEW QUESTIONS OF ALL TIME We hope you enjoy this worth of free reading material. Feel free to forward this email to a nerdy friend who'll love you for it.See you on Planet Internet! With love, The HackerNoon Team ✌️
Brainedge
LEARN$0,01917-3,37%
Moonveil
MORE$0,1001-1,74%
TOP Network
TOP$0,000096--%
Partager
Hackernoon2025/08/20 00:02
Partager
SharpLink Acquires Additional 143,593 Ethereum, Expanding Holdings to $3.18 Billion

SharpLink Acquires Additional 143,593 Ethereum, Expanding Holdings to $3.18 Billion

Detail: https://coincu.com/ethereum/sharplink-acquires-143593-ethereum-holdings/
BRC20.COM
COM$0,020361-6,13%
Partager
Coinstats2025/08/20 05:38
Partager

Actualités tendance

Plus

Cold Wallet Pays USDT for Referrals While Ripple Eyes $6.3 Target and Bonk Burns Trillions in Crypto Strategy

The HackerNoon Newsletter: Can AI Save Centuries of Kurdish History? (8/19/2025)

SharpLink Acquires Additional 143,593 Ethereum, Expanding Holdings to $3.18 Billion

Hurun Report America U30 Summit 2022

The "financial rebellion" of young Americans: betting on MEME to turn things around, satirical meme coins become popular