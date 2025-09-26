Bitcoin en crypto crash: Oorzaken van de marktcorrectie

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   De cryptomarkt maakte een harde val. Bitcoin dook onder een belangrijk weerstandsniveau en dat zette een kettingreactie in gang. Massale liquidaties en zorgen over de wereldeconomie versterkten de druk. Dit zet beleggers aan het denken over de mogelijke gevolgen. Bitcoin crash en technische niveaus doorbroken De val van Bitcoin begon bij een cruciaal technisch punt. Toen dat niveau brak, schoot de verkoopdruk omhoog. Handelaren zagen het als bevestiging dat er een neerwaartse trend gaande was. Daardoor ontstond een verkoopgolf en zakte de koers sneller weg. Massale liquidaties op BTC en Ethereum De crash bracht enorme liquidaties met zich mee, goed voor meer dan een miljard dollar. Vooral Bitcoin en Ethereum werden zwaar geraakt. Ethereum kreeg de grootste klap, waarbij honderden miljoenen aan longposities in korte tijd verdwenen. De liquidatiegolf versterkte de daling en trok de rest van de markt mee. Options Expiry Alert At 08:00 UTC tomorrow, over $22.3B in crypto options expire on Deribit; one of the biggest quarter-end expiries. $BTC: Notional: $17.06B | Put/Call: 0.76 | Max Pain: $110K$ETH: Notional: $5.20B | Put/Call: 0.80 | Max Pain: $3,800 Q3’s largest… pic.twitter.com/FDT1tWomYH — Deribit (@DeribitOfficial) September 25, 2025 Macro-economische druk en renteonzekerheid Technische signalen zijn niet de enige factor. Ook de economische omgeving weegt zwaar. Onzekerheid over het rentebeleid van de Federal Reserve maakt beleggers terughoudend. Het idee dat rentes langer hoog blijven drukt de waarde van risicovolle beleggingen zoals crypto verder omlaag. Dit vergrootte de neerwaartse druk. Sentiment: van optimisme naar angstfase Waar investeerders een paar weken geleden nog positief waren en nieuwe instroom de markt droeg, overheerst nu de angst. Beleggers trekken zich terug, nemen winst en durven minder risico te nemen. Die omslag in stemming weegt zwaar op de markt en zorgt voor meer volatiliteit. ⚡ Volatility is the name of the game. Meme coins can moon or crash ⬇️ in hours. Rule #1: never invest more than you’re ready to lose.#Crypto #RiskManagement #MemeCoin — metarogu3 (@metarogu3) September 26, 2025 Crypto’s toekomst na de recente crash De Bitcoin crash laat zien hoe kwetsbaar de cryptomarkt blijft voor scherpe wendingen. Liquidaties, technische breuken en economische signalen versterken elkaar. Of er op korte termijn herstel komt, hangt af van steun op nieuwe niveaus en economische signalen. Op langere termijn kan zo’n correctie de markt gezonder maken door speculatie weg te nemen en ruimte te scheppen voor herstel. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Bitcoin en crypto crash: Oorzaken van de marktcorrectie is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   De cryptomarkt maakte een harde val. Bitcoin dook onder een belangrijk weerstandsniveau en dat zette een kettingreactie in gang. Massale liquidaties en zorgen over de wereldeconomie versterkten de druk. Dit zet beleggers aan het denken over de mogelijke gevolgen. Bitcoin crash en technische niveaus doorbroken De val van Bitcoin begon bij een cruciaal technisch punt. Toen dat niveau brak, schoot de verkoopdruk omhoog. Handelaren zagen het als bevestiging dat er een neerwaartse trend gaande was. Daardoor ontstond een verkoopgolf en zakte de koers sneller weg. Massale liquidaties op BTC en Ethereum De crash bracht enorme liquidaties met zich mee, goed voor meer dan een miljard dollar. Vooral Bitcoin en Ethereum werden zwaar geraakt. Ethereum kreeg de grootste klap, waarbij honderden miljoenen aan longposities in korte tijd verdwenen. De liquidatiegolf versterkte de daling en trok de rest van de markt mee. Options Expiry Alert At 08:00 UTC tomorrow, over $22.3B in crypto options expire on Deribit; one of the biggest quarter-end expiries. $BTC: Notional: $17.06B | Put/Call: 0.76 | Max Pain: $110K$ETH: Notional: $5.20B | Put/Call: 0.80 | Max Pain: $3,800 Q3’s largest… pic.twitter.com/FDT1tWomYH — Deribit (@DeribitOfficial) September 25, 2025 Macro-economische druk en renteonzekerheid Technische signalen zijn niet de enige factor. Ook de economische omgeving weegt zwaar. Onzekerheid over het rentebeleid van de Federal Reserve maakt beleggers terughoudend. Het idee dat rentes langer hoog blijven drukt de waarde van risicovolle beleggingen zoals crypto verder omlaag. Dit vergrootte de neerwaartse druk. Sentiment: van optimisme naar angstfase Waar investeerders een paar weken geleden nog positief waren en nieuwe instroom de markt droeg, overheerst nu de angst. Beleggers trekken zich terug, nemen winst en durven minder risico te nemen. Die omslag in stemming weegt zwaar op de markt en zorgt voor meer volatiliteit. ⚡ Volatility is the name of the game. Meme coins can moon or crash ⬇️ in hours. Rule #1: never invest more than you’re ready to lose.#Crypto #RiskManagement #MemeCoin — metarogu3 (@metarogu3) September 26, 2025 Crypto’s toekomst na de recente crash De Bitcoin crash laat zien hoe kwetsbaar de cryptomarkt blijft voor scherpe wendingen. Liquidaties, technische breuken en economische signalen versterken elkaar. Of er op korte termijn herstel komt, hangt af van steun op nieuwe niveaus en economische signalen. Op langere termijn kan zo’n correctie de markt gezonder maken door speculatie weg te nemen en ruimte te scheppen voor herstel. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Bitcoin en crypto crash: Oorzaken van de marktcorrectie is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Bitcoin en crypto crash: Oorzaken van de marktcorrectie

Par : Coinstats
2025/09/26 17:46
MetYa
MET$0.2276-1.55%
Wink
LIKE$0.007627-4.05%
OP
OP$0.6494-2.87%
Bitcoin
BTC$109,437.69-1.57%
Medieval Empires
MEE$0.004469-6.13%
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   De cryptomarkt maakte een harde val. Bitcoin dook onder een belangrijk weerstandsniveau en dat zette een kettingreactie in gang. Massale liquidaties en zorgen over de wereldeconomie versterkten de druk. Dit zet beleggers aan het denken over de mogelijke gevolgen. Bitcoin crash en technische niveaus doorbroken De val van Bitcoin begon bij een cruciaal technisch punt. Toen dat niveau brak, schoot de verkoopdruk omhoog. Handelaren zagen het als bevestiging dat er een neerwaartse trend gaande was. Daardoor ontstond een verkoopgolf en zakte de koers sneller weg. Massale liquidaties op BTC en Ethereum De crash bracht enorme liquidaties met zich mee, goed voor meer dan een miljard dollar. Vooral Bitcoin en Ethereum werden zwaar geraakt. Ethereum kreeg de grootste klap, waarbij honderden miljoenen aan longposities in korte tijd verdwenen. De liquidatiegolf versterkte de daling en trok de rest van de markt mee. Options Expiry Alert At 08:00 UTC tomorrow, over $22.3B in crypto options expire on Deribit; one of the biggest quarter-end expiries. $BTC: Notional: $17.06B | Put/Call: 0.76 | Max Pain: $110K$ETH: Notional: $5.20B | Put/Call: 0.80 | Max Pain: $3,800 Q3’s largest… pic.twitter.com/FDT1tWomYH — Deribit (@DeribitOfficial) September 25, 2025 Macro-economische druk en renteonzekerheid Technische signalen zijn niet de enige factor. Ook de economische omgeving weegt zwaar. Onzekerheid over het rentebeleid van de Federal Reserve maakt beleggers terughoudend. Het idee dat rentes langer hoog blijven drukt de waarde van risicovolle beleggingen zoals crypto verder omlaag. Dit vergrootte de neerwaartse druk. Sentiment: van optimisme naar angstfase Waar investeerders een paar weken geleden nog positief waren en nieuwe instroom de markt droeg, overheerst nu de angst. Beleggers trekken zich terug, nemen winst en durven minder risico te nemen. Die omslag in stemming weegt zwaar op de markt en zorgt voor meer volatiliteit. ⚡ Volatility is the name of the game. Meme coins can moon or crash ⬇️ in hours. Rule #1: never invest more than you’re ready to lose.#Crypto #RiskManagement #MemeCoin — metarogu3 (@metarogu3) September 26, 2025 Crypto’s toekomst na de recente crash De Bitcoin crash laat zien hoe kwetsbaar de cryptomarkt blijft voor scherpe wendingen. Liquidaties, technische breuken en economische signalen versterken elkaar. Of er op korte termijn herstel komt, hangt af van steun op nieuwe niveaus en economische signalen. Op langere termijn kan zo’n correctie de markt gezonder maken door speculatie weg te nemen en ruimte te scheppen voor herstel. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Bitcoin en crypto crash: Oorzaken van de marktcorrectie is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected] pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.
Partager des idées

Vous aimerez peut-être aussi

CME Group to launch options on XRP and SOL futures

CME Group to launch options on XRP and SOL futures

The post CME Group to launch options on XRP and SOL futures appeared on BitcoinEthereumNews.com. CME Group will offer options based on the derivative markets on Solana (SOL) and XRP. The new markets will open on October 13, after regulatory approval.  CME Group will expand its crypto products with options on the futures markets of Solana (SOL) and XRP. The futures market will start on October 13, after regulatory review and approval.  The options will allow the trading of MicroSol, XRP, and MicroXRP futures, with expiry dates available every business day, monthly, and quarterly. The new products will be added to the existing BTC and ETH options markets. ‘The launch of these options contracts builds on the significant growth and increasing liquidity we have seen across our suite of Solana and XRP futures,’ said Giovanni Vicioso, CME Group Global Head of Cryptocurrency Products. The options contracts will have two main sizes, tracking the futures contracts. The new market will be suitable for sophisticated institutional traders, as well as active individual traders. The addition of options markets singles out XRP and SOL as liquid enough to offer the potential to bet on a market direction.  The options on futures arrive a few months after the launch of SOL futures. Both SOL and XRP had peak volumes in August, though XRP activity has slowed down in September. XRP and SOL options to tap both institutions and active traders Crypto options are one of the indicators of market attitudes, with XRP and SOL receiving a new way to gauge sentiment. The contracts will be supported by the Cumberland team.  ‘As one of the biggest liquidity providers in the ecosystem, the Cumberland team is excited to support CME Group’s continued expansion of crypto offerings,’ said Roman Makarov, Head of Cumberland Options Trading at DRW. ‘The launch of options on Solana and XRP futures is the latest example of the…
Solana
SOL$196.78-0.82%
Bitcoin
BTC$109,382.79-1.61%
TAP Protocol
TAP$0.36-0.82%
Partager
BitcoinEthereumNews2025/09/18 00:56
Partager
Solana Weakens at $216, Dogecoin Bears Take Over at $0.23 While DigiTap Rides Digital Cash Boom

Solana Weakens at $216, Dogecoin Bears Take Over at $0.23 While DigiTap Rides Digital Cash Boom

Solana (SOL) and Dogecoin (DOGE) are two of the most significant altcoins in the crypto market.
Overtake
TAKE$0.17993+0.59%
Boom
BOOM$0.007671-2.26%
Solana
SOL$196.78-0.82%
Partager
The Cryptonomist2025/09/26 17:48
Partager
Shiba Inu Signals 138% Upside, But Is Pepeto The Best Crypto To Buy Now For A 100x?

Shiba Inu Signals 138% Upside, But Is Pepeto The Best Crypto To Buy Now For A 100x?

Shiba Inu (SHIB) looks ready to rebound after months of drift, yet several analysts argue its ceiling may lag behind newer presales.
BitShiba
SHIBA$0.000000000514-4.63%
Nowchain
NOW$0.00505-9.49%
SHIBAINU
SHIB$0.00001169-0.76%
Partager
The Cryptonomist2025/09/26 18:51
Partager

Actualités tendance

Plus

CME Group to launch options on XRP and SOL futures

Solana Weakens at $216, Dogecoin Bears Take Over at $0.23 While DigiTap Rides Digital Cash Boom

Shiba Inu Signals 138% Upside, But Is Pepeto The Best Crypto To Buy Now For A 100x?

Ethereum price at crossroads, tests key support at $3,800 as analysts point at possible rebound

Best Crypto To Buy Now, In 2025: Is Dogecoin Loosing Steam While Pepeto Rises