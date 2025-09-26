Bitcoin ETF has a net outflow of 1,790 BTC today, while Ethereum ETF has a net outflow of 50,655 ETH

According to PANews on September 26, Lookonchain monitoring showed a net outflow of 1,790 BTC (worth $196 million) from 10 Bitcoin ETFs today. Fidelity saw an outflow of 1,046 BTC (worth $114 million), leaving it with a current holding of 203,446 BTC (worth $22.24 billion).
Nine Ethereum ETFs saw a net outflow of 50,655 ETH (worth $200 million). Fidelity saw an outflow of 40,176 ETH (worth $159 million), currently holding 733,786 ETH (worth $2.9 billion).
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.