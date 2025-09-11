Bitcoin ETF’s beleven beste dag in maanden: einde correctie?

De bitcoin (BTC) koers zit al een paar weken in een slechte vorm. Maar de beursgenoteerde bitcoin-fondsen uit de Verenigde Staten zijn al veel langer de draad kwijt. Gisteren lieten de beursproducten wel weer een topdag zien. Is dit dan het startschot van een nieuwe sterke fase? Ruim $700 miljoen naar BTC-fondsen De elf fondsen die de bitcoin koers volgen, door daadwerkelijk bitcoins te kopen met het geld dat er binnenstroomt, noteerden gisteren een netto-instroom van 741,5 miljoen dollar. Dat blijkt uit data van Farside Investors. Het is het beste resultaat sinds 17 juli. Er zijn drie fondsen die we daar vooral voor mogen bedanken: het ARKB-fonds van ARK Invest en 21Shares (145,1 miljoen dollar), het IBIT-fonds van BlackRock (211,2 miljoen dollar) en het FBTC-fonds van Fidelity (299 miljoen dollar). Het was bovendien de derde positieve dag op rij. Nu is dat normaal gesproken niks bijzonders, maar de afgelopen tijd kiezen veel ETF-investeerders eieren voor hun geld. Vooral sinds de bitcoin koers verzeild is geraakt in een bloederige correctie. Op 14 augustus bereikte bitcoin een nieuwe all-time high van 124.500 dollar, maar daarna is het voor twee weken lang bijna alleen maar gedaald. Deze maand is de koers bezig aan een herstel en gisteren werd daarin de belangrijkste stap gezet. Bitcoin sloot de dag namelijk af boven de 113.500 dollar. Daarmee werd voor het eerst in een maand tijd weer eens een higher high neergezet. De neerwaartse trend kan nu dus definitief achter ons gelaten worden. #BTC successfully reclaims $113.5k and has created a daily higher high thus ending the month long downtrend: pic.twitter.com/jRq25YplI7 — Matthew Hyland (@MatthewHyland_) September 11, 2025 Amerikaanse inflatiecijfers in de vorm van de producentenprijsindex (PPI) gaven gisteren het zetje dat bitcoin nodig had. De cijfers kwamen veel lager binnen dan verwacht, en op maandbasis was er zelfs sprake van deflatie (prijsdaling, van 0,1 procent). Vandaag kwam de consumentenprijsindex zoals verwacht binnen op 2,9 procent en dat heeft vooralsnog weinig veranderd in de grafieken. De markt kan nu zonder zorgen uitkijken naar de eerste renteverlaging van de Amerikaanse centrale bank sinds december. Dat zou de koers naar de volgende halte van 117.000 dollar kunnen brengen. ETH breekt uit tegenover BTC De ethereum ETF’s hebben al een tijdje het nakijken op de bitcoin-fondsen. En ook gisteren scoorde ethereum een stuk minder goed met een totale instroom van 171,5 miljoen dollar. De ETH/BTC-grafiek beweegt ook al twee en een halve week naar beneden, wat simpelweg betekent dat ethereum waarde verliest ten opzichte van bitcoin. Bitcoin presteert dus beter. Maar vandaag staat ethereum er weer beter voor en is de grafiek boven een neerwaartse trendlijn gebroken. Dat zou kunnen betekenen dat ethereum de komende tijd weer de hoofdrol pakt. https://Twitter.com/SilverBulletBTC/status/1966058026315690372

