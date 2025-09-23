Bitcoin ETFs saw a net outflow of 3,211 BTC today, while Ethereum ETFs saw a net outflow of 25,851 ETH.

PANews reported on September 23rd that according to Lookonchain, 10 Bitcoin ETFs saw a net outflow of 3,211 BTC today, valued at $363 million. Fidelity saw a net outflow of 2,463 BTC, valued at $278 million, and currently holds 204,906 BTC, valued at $2.315 billion. On the same day, nine Ethereum ETFs saw a net outflow of 25,851 ETH, valued at $108 million. Fidelity saw a net outflow of 7,986 ETH, valued at $33.46 million, and currently holds 797,170 ETH, valued at $334 million.
