Bitcoin Hyper : la prévente dépasse les 15 M$ et électrise le marché

Par : Bitcoinist
2025/09/11 20:02
MemeCore
M$1.97702+1.14%
Bitcoin
BTC$114,024.32+0.02%
Hyperlane
HYPER$0.31859-1.70%
Lagrange
LA$0.35701+0.39%
Solayer
LAYER$0.5426+0.83%

Ça fait tourner les têtes : Bitcoin Hyper vient de dépasser les 15 M$ en prévente. Preuve que l’engouement pour l’une des meilleures crypto de 2025 est bien réel. Le pitch est clair : une Layer 2 pour Bitcoin, rapide et plus économe, pensée pour gommer les angles morts du BTC. Résultat : petits porteurs comme pros s’y intéressent, attirés par une tokenomics transparente et des cas d’usage concrets.

Dans une crypto en quête de nouveaux leaders pour 2025, Bitcoin Hyper coche beaucoup de cases et s’impose comme un sérieux prétendant. Place au décryptage : une prévente record et surtout ce que le projet apporte vraiment.

Bitcoin Hyper explose les compteurs de sa prévente

Plus de 15 M$ déjà au compteur depuis le lancement au printemps. Et ça s’accélère ces dernières semaines, avec notamment 200k $ levés en à peine 24h. $HYPER est porté par une idée simple qui parle à tout le monde : rendre Bitcoin plus rapide, plus accessible, plus moderne. Ce palier symbolique montre que la traction est bien là : communauté active, investisseurs convaincus, cap sur la suite.

Ce n’est pas juste l’étiquette “Bitcoin” qui fait vendre. Les audits de CoinSult et Spywolf rassurent et séduisent ceux qui veulent un jeu équitable.

Confiance en hausse, volumes qui suivent. Prochaine étape attendue par le marché : le listing de $HYPER et la preuve que la hype se transforme en adoption réelle.

Achetez maintenant $HYPER !

Pourquoi le marché s’emballe

L’engouement pour $HYPER vient aussi de son design clair et carré. L’offre est fixée à 21 milliards de tokens (soit x1000 vs BTC) pour garder un prix accessible sans tomber dans la dilution à gogo. La répartition est annoncée transparente :

  • 30 % pour la trésorerie
  • 25 % pour le marketing
  • 5 % pour les rewards
  • le reste pour le développement et l’écosystème. Simple, lisible, assumé.

Côté usage, Bitcoin Hyper n’est pas là pour décorer. Le token sert à payer les frais réseau et faire tourner les ponts inter-chaînes. Il sert aussi à staker, avec des rendements annoncés jusqu’à 80 % APY, et il doit bientôt activer une gouvernance DAO.

Autrement dit : un Bitcoin turbo pour l’ère Web3. Plus rapide, plus fluide et bien mieux taillé pour les usages modernes que son grand frère.

Bitcoin Hyper ($HYPER) : la Layer 2 qui muscle Bitcoin

bitcoin-hyper

$HYPER ne veut pas battre Bitcoin, il veut l’upgrader. Avec un Proof-of-Stake, les transactions deviennent rapides, peu chères et plus éco-friendly que sur la couche principale. Sur le papier, le combo est séduisant : les devs y voient un terrain de jeu moderne, les investisseurs long terme un réseau plus utilisable au quotidien.

Les 15 M$ levés en prévente n’arrivent pas par hasard. Les investisseurs misent à la fois sur une traction réelle dès le départ et sur un token pensé pour accompagner l’essor des usages Web3.

Storytelling limpide, tokenomics transparentes et roadmap déjà en marche. Parmi les meilleures préventes cryptos, Bitcoin Hyper à toutes les cartes en main pour devenir l’un des projets forts de la nouvelle vague.

Achetez maintenant $HYPER !

Conclusion

Les 15 M$ levés, ce n’est pas juste un gros chiffre : c’est la preuve que Bitcoin Hyper a su convaincre dans un marché gavé de promesses creuses. Le positionnement est carré : améliorer Bitcoin sans le remplacer, via une Layer 2 rapide, scalable et accessible. Les audits et une distribution équitable ont rassuré, l’appétit des investisseurs est bien là.

La suite se jouera sur l’exécution : offrir une UX fluide, tenir la roadmap et prouver que $HYPER tient ses promesses au-delà de la prévente.

Une réalité s’impose : dans un marché où la hype s’évapore vite, peu de projets franchissent la barre des 15 M$. Bitcoin Hyper fait désormais partie de ceux à surveiller de près.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected] pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.
Partager des idées

Vous aimerez peut-être aussi

Top Altcoins to Buy Today — BlockchainFX’s $7.1M Presale Leaves Cronos And Hedera Behind

Top Altcoins to Buy Today — BlockchainFX’s $7.1M Presale Leaves Cronos And Hedera Behind

Altcoin momentum is heating up again. While Bitcoin trades sideways, smart investors are chasing projects that offer both immediate income opportunities and long-term growth potential. Among the top altcoins to buy today, three names are trending: BlockchainFX (BFX), Cronos (CRO), and Hedera (HBAR). All three bring unique propositions to the market, but only one is […] The post Top Altcoins to Buy Today — BlockchainFX’s $7.1M Presale Leaves Cronos And Hedera Behind appeared first on Live Bitcoin News.
Altcoin
ALTCOIN$0.0006088+1.72%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Cronos
CRO$0.25733+0.03%
Partager
LiveBitcoinNews2025/09/11 19:53
Partager
The annual rate of the US core CPI in August was 3.1%, and the annual rate of the US CPI in August was 2.9%.

The annual rate of the US core CPI in August was 3.1%, and the annual rate of the US CPI in August was 2.9%.

PANews reported on September 11th that according to Jinshi, the U.S. core CPI annual rate for August was 3.1%, in line with expectations of 3.10% and the previous reading of 3.10%. The U.S. core CPI monthly rate in August was 0.3%, in line with expectations and the previous value of 0.30%. The U.S. unadjusted CPI annual rate in August was 2.9%, in line with expectations of 2.90% and the previous value of 2.70%. The U.S. CPI monthly rate in August was 0.4%, in line with expectations of 0.30% and the previous value of 0.20%.
Union
U$0.00932-4.99%
Core DAO
CORE$0.4577-2.34%
Line Protocol
LINE$0.0001139+8.78%
Partager
PANews2025/09/11 20:30
Partager
JPMorgan Chase: Strategy was "snubbed" by the S&P 500 Index, sounding the alarm for corporate Bitcoin reserves

JPMorgan Chase: Strategy was "snubbed" by the S&P 500 Index, sounding the alarm for corporate Bitcoin reserves

PANews reported on September 11th that, according to CoinDesk, despite meeting the technical eligibility criteria, Strategy (MSTR)'s application to join the S&P 500 index was rejected. JPMorgan Chase believes this indicates the market's growing caution toward companies acting as Bitcoin funds. The decision not only frustrated Strategy, but also dealt a blow to companies that have followed its model of accumulating Bitcoin on their balance sheets. JPMorgan Chase pointed out that the inclusion of Strategy in other major benchmark indices, such as the Nasdaq 100 and MSCI, has quietly opened a backdoor for Bitcoin to enter retail and institutional portfolios, but the S&P 500's decision may mark the limit of this trend and may prompt other index providers to reconsider the inclusion of existing Bitcoin-weighted companies. JPMorgan Chase noted that Nasdaq's requirement for shareholder approval before issuing new shares to purchase cryptocurrencies has exacerbated pressure. Strategy has abandoned its commitment to non-dilution and is willing to issue shares at low price-to-earnings ratios to purchase cryptocurrencies. Currently, corporate crypto reserves are facing weak stock prices, slowing issuance, and waning investor interest, raising questions about the sustainability of their models. Investors and index providers may favor crypto companies with actual operating businesses.
Prompt
PROMPT$0.1826-4.34%
Index Cooperative
INDEX$1.201+0.41%
MAY
MAY$0.04399+3.02%
Partager
PANews2025/09/11 20:10
Partager

Actualités tendance

Plus

Top Altcoins to Buy Today — BlockchainFX’s $7.1M Presale Leaves Cronos And Hedera Behind

The annual rate of the US core CPI in August was 3.1%, and the annual rate of the US CPI in August was 2.9%.

JPMorgan Chase: Strategy was "snubbed" by the S&P 500 Index, sounding the alarm for corporate Bitcoin reserves

A newly created wallet received $82 million worth of ETH from FalconX

The number of initial jobless claims in the United States has surged, and the Fed has fully priced in a rate cut next week.