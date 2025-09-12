Bitcoin Hyper Raises $200K in 24 Hours to Smash $15M in Presale – Can It Repeat Bitcoin’s 227,000,000% Run?

Bitcoin Hyper has passed $15M in presale, including $200K in 24 hours. The SVM-based Layer-2 anchors state to Bitcoin while targeting Solana-level throughput and offers a canonical bridge for wrapped BTC. It has announced SPL compatibility to port Solana dApps. Backers have compared it to BTC.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.