Bitcoin Hyper získava 16 miliónov USD: Skutočný BitcoinFi boom sa začína s HYPER

Par : Bitcoinist
2025/09/18 03:37
Pondelok 15. septembra 2025 – Hoci je Bitcoin (BTC) najhodnotnejšou kryptomenou na svete, jeho finančná vrstva (BitcoinFi) výrazne zaostáva za druhým najväčším blockchainom Ethereum (ETH). Ethereum má uzamknutú celkovú hodnotu (TVL) 64,6 miliardy USD, zatiaľ čo Bitcoin len 7,39 miliardy USD. Tento rozdiel poukazuje na obrovský nevyužitý potenciál v ekosystéme BitcoinFi.

Bitcoin Hyper (HYPER) vznikol s cieľom preklenúť túto medzeru – ide o najrýchlejšie vybudovanú Bitcoin Layer-2 sieť. Spája efektivitu Solany (SOL) s bezpečnosťou Bitcoinu, čím otvára priestor pre programovateľnosť a škálovateľné aplikácie priamo na Bitcoine.

Projekt už získal 16 miliónov USD počas predpredaja za pouhé tri mesiace. Radí sa tak medzi najväčšie tokenové spustenia roka 2025 a ukazuje silnú dôveru investorov v jeho budúcnosť.V aktuálnom kole predpredaja je cena tokenu HYPER stanovená na 0,012925 USD, pričom zostáva sedem hodín, kým sa cena zvýši v ďalšej fáze.

BitcoinFi report Q2: rastúci TVL a preteky o programovateľný Bitcoin

Dátová platforma Maestro minulý mesiac zverejnila správu State of BitcoinFi, ktorá prináša kľúčové štatistiky o rozvoji BitcoinFi – v podstate DeFi riešení na Bitcoine.

Podľa reportu staking dosiahol 7,39 miliardy USD v TVL. Hoci ide o významné číslo, stále je výrazne nižšie ako rozsah Etherea a dokonca len približne polovica oproti Solane, ktorá má 14,37 miliardy USD.

Stablecoiny naberajú pôdu pod nohami v Bitcoin ekosystéme

V súčasnosti je v stablecoinoch uzamknutých už 860 miliónov USD. Najväčší rast vedie Avalon’s USDa, stablecoin založený na CDP mechanizme, ktorý umožňuje používateľom uzamknúť BTC ako kolaterál a vytvárať USDa. Ďalším silným hráčom je Hermetica, ktorá ponúka syntetický dolár krytý bitcoinovými rezervami a hedgingovými stratégiami.

Kľúčovým trendom je aj nástup programovateľnosti – až 5,52 miliardy USD (približne 52 000 BTC) sa už nachádza v prostrediach, kde sa dá využiť na DeFi, pôžičky, vydávanie stablecoinov, tvorbu tokenov a iné aplikácie smart kontraktov.

Stacks v druhom kvartáli 2025 viac než zdvojnásobil svoj TVL, keď pridal približne 2 000 BTC, zatiaľ čo sidechainy si naďalej udržujú najväčší podiel BTC. Zároveň sa objavujú a diverzifikujú nové riešenia ako zk-rollupy či architektúry založené na SVM.

Tieto čísla jasne ukazujú, že inštitucionálni investori aj vývojári tlačia na to, aby sa Bitcoin stal viac než len statickým rezervným aktívom. A záujem neprichádza iba z inštitucionálnej sféry – kultúrny boom BRC-20 tokenov dokazuje, že aj retailoví používatelia sú pripravení experimentovať s programovateľnosťou Bitcoinu, hoci menej efektívnymi spôsobmi.

Problém s BRC-20 a ako ho rieši Bitcoin Hyper

Nič nedokazuje túžbu používateľov po väčšej funkčnosti Bitcoinu viac ako vzostup BRC-20 tokenov.Spustený ako jednoduchý štandard zápisu nad Ordinals, BRC-20 nikdy nebol navrhnutý ako plnohodnotná finančná vrstva. Napriek tomu zažil explozívny rast – podľa správy Maestro dosahovali denné objemy až 128 miliónov USD. Meme tokeny ako ORDI a SATS rozprúdili úplne nový trhový segment.

Problém s BRC-20 a riešenie cez Bitcoin Hyper

Hlavný problém BRC-20 spočíva v tom, že ide skôr o obchádzku než o skutočnú inováciu. Zostatky sa spoliehajú na off-chain indexery namiesto natívnej validácie, čo robí vlastníctvo nejednoznačným. Každý transfer navyše zaťažuje Bitcoinovú základnú sieť, zvyšuje poplatky a vyvoláva kontroverziu. A bez smart kontraktov zostávajú tokeny obmedzené iba na špekulácie, namiesto toho, aby poháňali pôžičky, stablecoiny či komplexné aplikácie.

To je presne priestor, kde sa ukazuje príležitosť pre ďalšiu vlnu projektov BitcoinFi. BRC-20 dokazuje nespochybniteľný dopyt po tokenoch a programovateľnosti na Bitcoine, ale zároveň odhaľuje limity budovania bez škálovateľného základu.

Bitcoin Hyper je navrhnutý tak, aby poskytol tento základ. Ako najrýchlejšia Bitcoin Layer-2 sieť v histórii spája výkon Solany s bezpečnosťou Bitcoinu, čo umožňuje fungovanie smart kontraktov, DeFi a celých tokenových ekosystémov vo veľkom meradle.

Prečo je Bitcoin Hyper lepším základom

Bitcoin Hyper je budovaný okolo kanonického mosta, ktorý umožňuje priamy presun BTC do prostredia Layer-2. Po premostení získa Bitcoin plnú programovateľnosť. Model je podobný tomu, ako používatelia mintujú USDa na Avalone uzamknutím BTC ako kolaterálu, no v tomto prípade je výsledné aktívum omnoho univerzálnejšie.

Tento dizajn prináša základ, ktorý predchádzajúce projekty nedokázali vybudovať. Kanonický most je zabezpečený zero-knowledge dôkazmi, ktoré kotvia transakcie späť na Bitcoinovu základnú vrstvu, zatiaľ čo škálovateľnosť zabezpečuje Solana Virtual Machine (SVM).

Vývojári získajú prístup k prostrediu v Ruste s nástrojmi ako Anchor, čo výrazne uľahčuje tvorbu bezpečných a výkonných aplikácií. Používatelia profitujú z paralelného spracovania, nízkych poplatkov a potvrdení v rámci sekúnd – a to všetko pri zachovaní bezpečnosti garantovanej Bitcoinom.

Kľúčové je, že Bitcoin Hyper je transparentný vo svojom vývoji. Tím pravidelne zverejňuje aktualizácie na X, vrátane prebiehajúceho výskumu v oblasti execution layer.

Namiesto toho, aby sa uspokojil s Ethereum Virtual Machine a jej sériovými obmedzeniami, Hyper ukazuje, ako je možné preniesť paralelné spracovanie transakcií na Bitcoinové zúčtovanie bez narušenia dôvery. Tento záväzok k otvorenému vývoju ostro kontrastuje s projektmi ako Fractal Bitcoin či SatoshiVM, ktoré sľubovali inovácie, no nikdy nevybudovali bezpečnú a udržateľnú infraštruktúru.

Výsledok: moderné aplikácie s Bitcoinom ako základom

Výsledkom je prostredie pre exekúciu transakcií, v ktorom môžu moderné, paralelne spracované aplikácie naplno fungovať – pričom Bitcoin ostáva konečnou zúčtovacou vrstvou. Táto kombinácia rýchlosti, bezpečnosti a pripravenosti pre vývojárov robí z Bitcoin Hyper najdôveryhodnejší základ pre ďalšiu fázu rastu BitcoinFi.

Účel tokenu HYPER a ako ho získať

Natívny token HYPER poháňa celý ekosystém Bitcoin Hyper. Slúži ako:

  • gas token pre transakcie v sieti,
  • staking aktívum, ktoré zabezpečuje reťaz,
  • governance token, ktorý držiteľom umožňuje spolurozhodovať o ďalšom vývoji.

Mnohí analytici – vrátane popredného krypto edukačného portálu 99Bitcoins – označujú HYPER za potenciálny 100× token, pretože každá aplikácia postavená na Bitcoin Hyper Layer-2 funguje práve na ňom.

Bitcoin Hyper už vyzbieral viac než 15,5 milióna USD v predpredaji a je označovaný za jeden z najväčších Layer-2 projektov na Bitcoine v roku 2025.

Ak ho chcete získať, navštívte oficiálnu webstránku Bitcoin Hyper a nakúpte tokeny počas prebiehajúceho predpredaja. Platby sú možné pomocou SOL, ETH, USDT, USDC, BNB alebo dokonca platobnej karty.

Projekt odporúča peňaženku Best Wallet, kde je HYPER už zaradený v nástroji Upcoming Tokens. Ten umožňuje jednoducho sledovať, nakupovať a neskôr si tokeny nárokovať po spustení projektu.

Pridajte sa ku komunite na Telegram a X, aby ste získavali najnovšie správy a aktualizácie.

