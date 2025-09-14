Bitcoin Investors Are Back In The Market—Why A Momentum-Driven Rally May Be Near

Opeyemi Sule is a passionate crypto enthusiast, a proficient content writer, and a journalist at Bitcoinist. Opeyemi creates unique pieces unraveling the complexities of blockchain technology and sharing insights on the latest trends in the world of cryptocurrencies. Opeyemi enjoys reading poetry, chatting about politics, and listening to music, in addition to his strong interest in cryptocurrency.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.