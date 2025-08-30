Bitcoin koers daalt naar laagste punt sinds begin juli

Snelle crypto updates? Connect op Instagram! Check onze Instagram De bitcoin koers daalt eind augustus 2025 fors en noteert het laagste niveau sinds 8 juli. De digitale munt verloor in korte tijd enkele procenten, onder druk van megaliquidaties en grootschalige verkoop door zogenaamde whales. De situatie wijst op toenemende onzekerheid op de cryptomarkt, terwijl handelaren belangrijke technische niveaus in de gaten houden. Bitcoin koers daalt De scherpe daling begon toen een grote investeerder meer dan 24.000 BTC verkocht. Deze actie veroorzaakte een kettingreactie van geforceerde verkopen, waarbij in korte tijd ruim 800 miljoen dollar werd geliquideerd. In de daaropvolgende dagen liepen de totale liquidaties in 24 uur tijd verder op tot meer dan 530 miljoen dollar. Dit zorgde voor extra druk op de bitcoin koers en bracht de munt onder de grens van 109.000 dollar. Het gevolg is dat de markt opnieuw test waar de belangrijkste steun ligt. Handelaren wijzen op 107.000 dollar als cruciaal punt. Als de verkoopdruk aanhoudt, kijken analisten zelfs naar 100.000 dollar als volgend scenario. Technische signalen geven gemengd beeld Hoewel de bitcoin koers daalt, zien sommige technische indicatoren er minder negatief uit. De relatieve sterkte-index (RSI), een veelgebruikte graadmeter voor overbought of oversold markten, laat op de vieruursgrafiek een positieve divergentie zien. Dat betekent dat de RSI hogere bodems maakt terwijl de koers lagere bodems neerzet. Dit patroon kan duiden op een mogelijk herstel op korte termijn. Toch blijft de kans groot dat de neerwaartse trend nog even doorzet. De eerstvolgende weerstanden liggen rond 117.000 en 123.000 dollar. Pas als die niveaus weer worden doorbroken, kunnen bulls opnieuw ademhalen. Hieronder zie je de geschiedenis van de winsten (en verliezen) van bitcoin per kwartaal: Bitcoin winsten per maand Macro-economie en seizoenseffecten werken tegen Naast technische factoren spelen macro-economische omstandigheden de bitcoin koers parten. Augustus en september zijn traditioneel zwakke maanden voor de cryptomarkt. Daar komt bij dat recente inflatiecijfers uit de Verenigde Staten de zorgen over het beleid van de Federal Reserve opnieuw aanwakkeren. Ook zien we dat bepaalde bitcoin whales hun BTC verkopen voor Ether. Hoewel veel beleggers rekening houden met een renteverlaging in september, is die nog niet zeker. Als economische cijfers sterker uitvallen dan verwacht, kan de Fed besluiten het beleid minder snel te verruimen. Dat zou betekenen dat risicovolle assets zoals bitcoin voorlopig weinig steun krijgen van het macroklimaat. Actuele data over de bitcoin koers Prijs: circa 108.320 dollar Marktkapitalisatie: 2,16 biljoen dollar Sats per dollar: ongeveer 923 All Time High: 124.400 dollar op 14 augustus 2025 Daling vanaf ATH: -12,9 procent in 15 dagen tijd Waarde in goud: 31,4 ounce Bitcoin versus goud marktkapitalisatie: 8,89 procent In bedrijfsschappen: 2.285.604 BTC, goed voor 247,6 miljard dollar (11,48 procent van de totale supply) Deze cijfers maken duidelijk dat de bitcoin koers daalt, maar dat de munt ondanks de recente terugval nog altijd een stevig aandeel heeft in institutionele portefeuilles en zijn rol als digitaal alternatief voor goud behoudt. Conclusie over de bitcoin koers De bitcoin koers daalt eind augustus 2025 naar het laagste punt in bijna twee maanden. De terugval is het gevolg van grote liquidaties en verkoopdruk van whales, in combinatie met macro-economische onzekerheid en een zwakke seizoensperiode. Technisch gezien zijn er signalen die wijzen op een mogelijk herstel, maar de markt blijft kwetsbaar zolang de koers niet terugkeert boven de 117.000 tot 123.000 dollar. Institutionele adoptie en reserves in bedrijfsbalansen laten zien dat het vertrouwen in bitcoin op de lange termijn overeind blijft, ook in een periode waarin de bitcoin koers daalt. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

