Bitcoin koers test opnieuw $117.000 weerstand rond FOMC besluit

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De Bitcoin koers nadert opnieuw de zone tussen $116.000 en $117.000. Dit prijsgebied functioneert al weken als weerstand en bepaalt of een nieuwe poging richting de all-time high mogelijk wordt. De timing valt samen met het rentebesluit van de Federal Reserve aankomende woensdag, waar een renteverlaging van 25 basispunten wordt verwacht. Kan de Bitcoin koers hiermee door de weerstand heen duwen? FOMC besluit kan Bitcoin koers beïnvloeden De vergadering van het Federal Open Market Committee (FOMC) staat centraal deze week. Na negen maanden zonder renteverlaging wordt algemeen verwacht dat de Fed de rente met 0,25% verlaagt. Dit zou direct invloed hebben op liquiditeit in de markt. Een lagere rente maakt lenen goedkoper en verhoogt de vraag naar risicovolle assets zoals aandelen en tokens. In eerdere cycli leidde dit vaak tot meer instroom richting Bitcoin, omdat institutionele investeerders alternatieven zoeken buiten de traditionele markten. De kans op dit scenario is toegenomen doordat inflatiecijfers in de VS de laatste maanden licht zijn gedaald. Ook de Amerikaanse dollarindex (DXY) liet recent een terugval zien. Een zwakkere dollar maakt Bitcoin relatief aantrekkelijker voor buitenlandse kopers. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Fed-voorzitter Jerome Powell heeft aangekondigd dat de rentes binnenkort zomaar eens omlaag zouden kunnen gaan, en tegelijkertijd blijft BlackRock volop crypto kopen, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die… Continue readingdocument.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Technische structuur rond $116.000 voor Bitcoin koers Op de futuresmarkt bij CME sloten contracten vorige week rond $112.000, terwijl de opening bij $108.000 lag. Daaruit blijkt dat er sterke steun is opgebouwd in de zone net boven $110.000. De huidige focus ligt op het doorbreken van de weerstandszone rond $116.000 tot $117.000. Dit niveau hield meerdere keren stand in augustus en begin september. Wordt deze barrière doorbroken, dan ligt de weg open richting de all-time high rond $120.000. Lukt het niet om dit gebied te passeren, dan blijft $110.000 een belangrijke steun waar in eerdere correcties kopers actief werden. $BTC It’s weekend! Not expecting much seeing where BTC trades at and with volatility relatively low overall last week. Solid push this week into the $116K-$117K local resistance. Bulls would want to break that region next week to get back to that ATH region. FOMC on wednesday… pic.twitter.com/N0EXbz8hyL — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) September 13, 2025 On-chain data bevestigt whale activiteit Nieuwe on-chain gegevens laten zien dat grote wallets recent meer dan $1,2 miljard aan Bitcoin naar cold storage hebben verplaatst. Dit betekent dat whales hun tokens weghalen van beurzen en vasthouden voor de langere termijn. Historisch gezien duidt dit gedrag vaak op vertrouwen in een hogere koers op middellange termijn. Doordat deze tokens niet direct beschikbaar zijn voor verkoop, daalt de liquiditeit op beurzen. Dit kan bij plotselinge vraag leiden tot snellere prijsbewegingen. Naast deze verschuiving naar cold storage is ook het open interest in futures stabiel gebleven, wat erop wijst dat traders geen extreem hoge leverage inzetten. Dit wijst eerder op een geconsolideerde positieopbouw dan op kortetermijnspeculatie. Belang van handelsvolume rond weerstand van Bitcoin koers Analisten volgen vooral het volume rond de $116.000-zone. Alleen wanneer er een duidelijke stijging in handelsvolume plaatsvindt bij een doorbraak, geldt de weerstand als doorbroken. Zonder extra volume is de kans groter dat de koers opnieuw terugvalt. De afgelopen weken was de volatiliteit relatief laag. Lage volatiliteit in combinatie met accumulatie door whales wijst vaak op een voorbereidingsfase voordat de markt een grotere beweging maakt. Macro-economie en politiek Naast de Fed-vergadering speelt ook de geopolitieke context mee. Sinds de herverkiezing van president Trump in 2024 ligt de nadruk meer op economische groei en lagere belastingen. Dit beleid kan extra steun bieden aan risicovolle assets. Daarnaast blijven institutionele producten zoals Bitcoin ETF’s kapitaal aantrekken. Volgens recente cijfers steeg het beheerde vermogen in grote fondsen met honderden miljoenen dollars, wat de vraag naar Bitcoin verder vergroot. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Bitcoin koers test opnieuw $117.000 weerstand rond FOMC besluit is geschreven door Dirk van Haaster en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.