Bitcoin koers zakt weg, markt vreest test van $100.000

@media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   De Bitcoin koers begon de laatste week van augustus in mineur. Na een plotselinge correctie is de waarde teruggevallen naar 111.000 dollar, de laagste stand sinds begin juli. Daarmee staat de munt ver verwijderd van de eerder gevierde recordniveaus, en groeit de vrees dat de bull run ten einde is. Grote verkopers drukken de Bitcoin koers Volgens marktplatform CoinGlass zorgde een golf van long liquidaties ter waarde van ruim 640 miljoen dollar voor de scherpe daling. Handelaren zijn verdeeld: waar de een hoopt op een herstel richting oude toppen, verwachten anderen juist een terugval tot de belangrijke grens van 100.000 dollar. Opvallend was de rol van een grote Bitcoin belegger die na zeven jaar besloot zijn bezit van meer dan 22.000 Bitcoin te verkopen. De opbrengst van die verkoop werd grotendeels omgezet in Ethereum, waarmee de koers in enkele minuten vierduizend dollar lager uitkwam. Analisten stellen dat dit geen complot is, en dat er geen sprake is van manipulatie, maar dat het een teken is van natuurlijke distributie. Grote beleggers die al sinds 2011 of eerder Bitcoin in handen hebben, realiseren nu winst. Volgens analist Vijay Boyapati is dit zelfs gezond: de markt moet deze grote blokken absorberen zodat de munt breder verspreid raakt. No paper BTC conspiracies are required. The price has stalled because a number of whales have hit their magic number and are unloading. This is healthy – their supply is finite and their selling is required for the full monetization of Bitcoin. Massive blocks of supply, with… https://t.co/VMycZ9ntYE — Vijay Boyapati (@real_vijay) August 25, 2025 Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Bitcoin beweegt rond de ATH en blijft voor veel beleggers een van de meest aantrekkelijke crypto’s, met relatief laag risico en een bewezen trackrecord. Recente uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell, die Bitcoin “digitaal goud” noemde, versterkten het vertrouwen. Tegelijkertijd zorgden macro-economische ontwikkelingen en een sterke altcoin rally voor extra beweging op… Continue reading Bitcoin koers zakt weg, markt vreest test van $100.000 document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Kleine beleggers blijven kopen Terwijl de grote spelers verkopen, blijkt uit data van CryptoQuant dat kleinere beleggers hun posities juist uitbreiden. Portefeuilles met minder dan tien Bitcoin laten een stijgende lijn zien. Dat wijst erop dat er nog steeds vertrouwen is in de lange termijn. Bij beleggers met tussen de tien en honderd Bitcoin is er sprake van winstneming. De groep met honderd tot duizend munten vertoont gemengd gedrag: deels verkopen, deels bijkopen. Volgens analisten is vooral het niveau van 105.000 dollar cruciaal. Een daling daaronder kan leiden tot angst en bredere verkoopdruk. Technische signalen wijzen op zwakte Niet iedereen gelooft in een snel herstel. Sommige handelaren wijzen op een zogenoemd head and shoulders patroon, dat vaak een trendomslag markeert. Daarnaast laten indicatoren als de Relative Strength Index en handelsvolumes een afnemend momentum zien. Dit voedt de gedachte dat de top van deze bull run mogelijk al achter ons ligt. $BTC 1D The Head & shoulders reversal AKA the bull killer. HTF is bearish. All we need is the reversal pattern setup to potentially take shorts. They’ll get caught on the low volume pump once again. The $BTC bull run is over. pic.twitter.com/Q3rAet5YiP — Roman (@Roman_Trading) August 25, 2025 Andere analisten kijken naar de Wyckoff methode, die op basis van marktfases een koersdoel rond 95.000 dollar voorspelt. Daarmee zou een verdere correctie nog steeds mogelijk zijn. $BTC still moving exactly as Wyckoff predicted Accumulation ✅ → Mark-Up ✅ → Distribution Next: Mark-Down to 95K #BTC #BTCUSDT #Bitcoin https://t.co/j8IqSam4Ss pic.twitter.com/8DExGesQsR — ZAYK Charts (@ZAYKCharts) August 22, 2025 Rol van de Federal Reserve Naast interne marktontwikkelingen speelt ook de bredere economie een rol. Vrijdag verschijnt de nieuwe inflatie-indicator van de Verenigde Staten, de Personal Consumption Expenditures index. Dit is de maatstaf die de Federal Reserve nauwgezet volgt bij het bepalen van het rentebeleid. Tijdens de toespraak in Jackson Hole verraste voorzitter Jerome Powell door te hinten op renteverlagingen. Dat gaf riskante beleggingen zoals Bitcoin kortstondig steun. Toch waarschuwen experts dat meerdere renteverlagingen nog lang niet zeker zijn. Voor de markt kan dit een bron van nieuwe volatiliteit vormen. Blik vooruit Met de koers rond 111.000 dollar bevindt Bitcoin zich nog altijd ongeveer tien procent van de hoogste stand ooit. De komende dagen zullen bepalend zijn of de munt standhoudt boven de psychologische grens van 100.000 dollar. Voorlopig blijven kleine beleggers vertrouwen houden, terwijl de grote spelers juist winst nemen. Of dit het einde van de bull run is, blijft de komende weken onderwerp van debat.

