Bitcoin mining aandelen stijgen, maar dat komt niet door wat je verwacht

Bitcoin mining aandelen doen het de laatste tijd opvallend goed. Sterker nog: ze overtreffen Bitcoin zelf. Maar dat komt niet vooral doordat de prijs van Bitcoin omhoogschiet. Beleggers drijven deze rally meer door te wedden op een verschuiving van puur miners naar AI- en high-performance computing (HPC) diensten, plus strategische aanpassingen in hun bedrijfsmodellen. Hieronder de redenen, de risico's, en wie er wint. Sterke prestaties ondanks moeilijke basis voor Bitcoin mining aandelen Aandelen van bedrijven zoals Hive Digital, Iris Energy (IREN), Cipher Mining (CIFR), Terawulf (WULF) en Bitfarms (BITF) zijn in september hard gestegen. Sommige noteerden winsten van 70 tot ruim 120 procent. Bitcoin zelf daalde in dezelfde periode juist met meer dan 3 procent. Opvallend, want de winstgevendheid van traditioneel mijnen staat onder druk. Energieprijzen stijgen, de terugverdientijd van apparatuur loopt op en de opbrengsten uit transactiekosten zijn laag. Ook de netwerkmoeilijkheid blijft verder toenemen, wat de marges van miners extra beperkt. Wat drijft de stijging dan? Minen is de enige echte manier om nieuwe bitcoin te krijgen. Analisten vrezen zelfs dat een groot deel van alle bitcoin op termijn niet te versturen is. Hoewel de traditionele miningbusiness het moeilijker heeft, zijn er drie grote factoren die beleggers enthousiast maken: AI en HPC-pivotsVeel miningbedrijven breiden uit of schakelen deels over naar AI of HPC-infrastructuur. Hive Digital bouwt zijn datacenteractiviteiten stevig uit en mikt via zijn HPC-tak op een jaarlijkse omzet van rond de 100 miljoen dollar. Iris Energy kreeg een voorkeursstatus bij Nvidia en breidt zijn GPU-capaciteit fors uit voor AI-cloud diensten. Terawulf sloot een meerjarige hostingdeal met Google en partners, waardoor hun datacenters worden ingezet voor krachtige AI-workloads. Diversificatie van inkomstenstromenSteeds meer miners willen niet langer uitsluitend afhankelijk zijn van block rewards en hashrate. Hun infrastructuur wordt ook ingezet voor AI-training, cloud computing en andere digitale diensten. Dat zorgt voor stabielere inkomsten en een bredere positionering in de markt. Beleggers waarderen de toekomstDe waardering van miningbedrijven gaat steeds minder over huidige marges en steeds meer over de strategie voor de komende jaren. Partnerships met partijen als Nvidia of Google, toegang tot goedkope stroom en een duidelijke roadmap richting HPC zijn belangrijke factoren die investeerders belonen. Belangrijke uitdagingen en risico's voor miners De omschakeling van puur bitcoinmining naar een breder model klinkt aantrekkelijk, maar kent ook risico's: Kapitaalintensiteit: AI-datacenters vereisen forse investeringen in GPU's, koeling en netwerkinfrastructuur. Energiemarkt en stroomkosten: toegang tot goedkope en duurzame energie is cruciaal om concurrerend te blijven. Snelle veroudering van hardware: nieuwe GPU-generaties maken oudere investeringen snel minder rendabel. Operationele complexiteit: het beheren van datacenters en voldoen aan wetgeving en milieueisen is ingewikkelder dan alleen ASIC-mijnen runnen. Wie lijken te profiteren? Bedrijven die het beste uit de transitie komen, voldoen aan een aantal voorwaarden: Sterke samenwerkingen met techreuzen die toegang geven tot klanten en hardware. Voorbeelden zijn Iris Energy met Nvidia en Terawulf met Google. Toegang tot goedkope en duurzame energie. Hive Digital investeert bijvoorbeeld in waterkrachtprojecten in Canada en Zuid-Amerika. Een duidelijke roadmap richting AI en HPC, inclusief concrete bouwplannen voor datacenters en contracten met afnemers. Bitcoin mining aandelen stijgen Het gaat goed met bitcoin miner aandelen, maar niet om de klassieke reden van een stijgende Bitcoin-prijs. Het echte verhaal is dat beleggers waarde zien in bedrijven die hun model aanpassen. Zij transformeren van pure miners naar infrastructuurspelers die AI en HPC mogelijk maken. Bedrijven die deze transitie doorzetten, lijken de winnaars van de komende jaren te worden. Wie achterblijft, loopt het risico door de markt ingehaald te worden, zelfs als Bitcoin zelf een nieuwe bullmarkt zou ingaan.

Het bericht Bitcoin mining aandelen stijgen, maar dat komt niet door wat je verwacht is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.